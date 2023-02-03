Проконсультируем на старте
Подберём СНО и коды ОКВЭД
Подготовим документы онлайн
Поможем подписать и отправить в ФНС
Откроем счёт для ООО
Пользуйтесь сразу после регистрации
В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»
ИП отвечает по долгам бизнеса личным имуществом, учредители ООО — вкладом в уставный капитал
Компаниям доступны многие виды деятельности, запрещённые ИП
ООО вызывает больше доверия у банков и инвесторов
И распределяйте доли бизнеса между ними
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы. Он подберёт CHO, коды ОКВЭД, а при необходимости — юридический адрес.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
950 ₽ в месяц
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0 ₽ в месяц
4 200 ₽
25 000 ₽ в месяц
Зарегистрировать ООО можно несколькими способами:
Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.
Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.
С услугой регистрации ООО в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Процесс регистрации ООО с Точка Банк:
1. Оставьте заявку
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации.
2. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ООО документы.
3. Назначьте встречу с менеджером
Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!
4. Отправьте документы в ФНС. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.
Вы сможете отслеживать процесс открытия ООО онлайн — в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу, наши специалисты круглосуточно помогают в чате.
5. Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту, и мы будем готовы открыть счёт.
Вам потребуются:
Мы подготовим документы для регистрации бизнеса за вас и поможем зарегистрировать ООО — всё полностью бесплатно.
ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в нём есть числовые коды для любой деятельности. Их необходимо указать в заявлении на регистрацию ООО. Открытые ООО должны работать по ОКВЭД, соответствующим реальной деятельности.
Когда вы знаете, чем планируете заниматься, выбрать эти коды легко. Если вы регистрируете ООО через Точка Банк, о них вообще не надо думать — мы поможем подобрать подходящие.
Если вы пока не определились, чем хотите заняться, — почитайте нашу Справочную, там есть много идей для бизнеса.
Цена зависит от компаний и сервисов, которые помогают с регистрацией ООО. Перечень и стоимость их услуг очень разнятся.
Если вы решили открывать ООО самостоятельно через налоговую, нужно будет заплатить только госпошлину за ООО — 4 000 ₽. Её не нужно платить, если вы подаёте документы электронно через Госуслуги. Однако для этого потребуется квалифицированная электронная подпись, которую нужно купить заранее.
С услугой регистрации ООО под ключ в Точка Банке вам не нужно ничего платить. Мы бесплатно выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую, госпошлину за ООО платить не придётся. Сразу после регистрации компании мы откроем вам счёт — также бесплатно.
Для регистрации ООО нужен юридический адрес. Вы можете купить или арендовать подходящее здание или офис. Если у вас уже есть в собственности жилое или нежилое помещение — просто предоставьте документы на него в налоговую. Подойдут документы и на чужой адрес, если владелец даст согласие.
Чтобы зарегистрировать ООО, необязательно предоставлять документы по юридическому адресу. Однако мы рекомендуем отправить их тоже, чтобы у налоговой не возникло вопросов по вашей компании.
Регистрация ООО в 2026 году происходит в налоговой, к которой относится юридический адрес вашей будущей компании.
Вам не обязательно идти в налоговую лично, вы можете зарегистрировать ООО электронно. С бесплатной услугой регистрации ООО в Точка Банке вам не придётся думать, в какую налоговую идти и какие документы подавать. Мы со всем поможем.
Регистрация ООО в налоговой занимает до 5 дней. Мы возьмём весь процесс на себя — только загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.
С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ООО проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
При самостоятельной регистрации ООО через налоговую госпошлина составит 4 000 ₽. Её не нужно платить, если вы подаёте документы через интернет с помощью электронной подписи.
С услугой регистрации ООО под ключ в Точка Банке вы сэкономите на госпошлине и покупке электронной подписи. Мы бесплатно выпустим вам подпись и с ней отправим документы в налоговую, госпошлину за ООО платить не придётся.
Да, это возможно.
Для регистрации ООО нужно подготовить следующие документы:
Как подать документы: