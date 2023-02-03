Зарегистрировать ООО можно несколькими способами:

получить государственную регистрацию ООО лично в налоговой, к которой относится юридический адрес вашей будущей компании;

прийти в МФЦ для регистрации бизнеса;

обратиться в фирмы, которые помогают открывать ООО;

подать заявление в электронном сервисе регистрации ООО;

воспользоваться услугой регистрации ООО под ключ в банках, например в Точка Банке.

Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.

Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.

С услугой регистрации ООО в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Процесс регистрации ООО с Точка Банк:

1. Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации.

2. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ООО документы.

3. Назначьте встречу с менеджером

Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!

4. Отправьте документы в ФНС. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.

Вы сможете отслеживать процесс открытия ООО онлайн — в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу, наши специалисты круглосуточно помогают в чате.

5. Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту, и мы будем готовы открыть счёт.