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Бесплатная регистрация ООО в Вологде

Проконсультируем на старте

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы онлайн

Поможем подписать и отправить в ФНС

Откроем счёт для ООО

Пользуйтесь сразу после регистрации

Акция до 10 ноября
При регистрации ООО — счёт за 0 ₽

В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»

Пользуйтесь всеми преимуществами ООО

Снижайте риски

ИП отвечает по долгам бизнеса личным имуществом, учредители ООО — вкладом в уставный капитал

Выбирайте любую сферу бизнеса

Компаниям доступны многие виды деятельности, запрещённые ИП

Получайте финансирование

ООО вызывает больше доверия у банков и инвесторов

Привлекайте новых партнёров

И распределяйте доли бизнеса между ними

Передайте нам заботу о документах

Один учредитель
Несколько учредителей
Один учредитель без гражданства РФ
Вам понадобятся
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
  • Документы на юридический адрес
Мы подготовим
  • Решение учредителя о создании ООО и назначении директора
  • Уведомление о переходе на подходящую систему налогообложения
  • Устав компании
  • Заявление по форме Р11001
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Вам понадобятся
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
  • Документы на юридический адрес
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Мы подготовим
  • Протокол общего собрания учредителей
  • Договор об учреждении ООО
  • Уведомление о переходе на подходящую систему налогообложения
  • Устав компании
  • Заявление по форме Р11001
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Вам понадобятся 
  • РВП или ВНЖ
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
  • Документы на юридический адрес
alt к картинкеalt к картинке
Мы подготовим
  • Решение учредителя о создании ООО и назначении директора
  • Уведомление о переходе на подходящую систему налогообложения
  • Устав компании
  • Заявление по форме Р11001

Готовое ООО уже через 5 дней

1

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы. Он подберёт CHO, коды ОКВЭД, а при необходимости — юридический адрес.

2

Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

3

Дождитесь регистрации — это займёт 3–5 дней

Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации ООО

И подберём подходящий тариф
Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
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Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Корпоративный
  • Подойдёт только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
  • Переводите физлицам до 10 000 000 ₽ в месяц без комиссии

25 000 ₽ в месяц

Предложим сервисы для развития ООО

ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте документы по готовым шаблонам, получайте документы из других ЭДО и подписывайте КЭП
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк баллами — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽

Управление рисками
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Предложим от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT

Частые вопросы

Как открыть ООО в Вологде?

Зарегистрировать ООО можно несколькими способами:

  • получить государственную регистрацию ООО лично в налоговой, к которой относится юридический адрес вашей будущей компании;
  • прийти в МФЦ для регистрации бизнеса;
  • обратиться в фирмы, которые помогают открывать ООО;
  • подать заявление в электронном сервисе регистрации ООО;
  • воспользоваться услугой регистрации ООО под ключ в банках, например в Точка Банке.

Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.

Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.

С услугой регистрации ООО в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Процесс регистрации ООО с Точка Банк:

1. Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации.

2. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ООО документы.

3. Назначьте встречу с менеджером

Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!

4. Отправьте документы в ФНС. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.

Вы сможете отслеживать процесс открытия ООО онлайн — в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу, наши специалисты круглосуточно помогают в чате.

5. Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту, и мы будем готовы открыть счёт.

Какие документы нужны для регистрации ООО?

Вам потребуются:

  • заявление о регистрации юридического лица;
  • решение о создании ООО и назначении его директора;
  • устав;
  • заявление на УСН, если потребуется.

Мы подготовим документы для регистрации бизнеса за вас и поможем зарегистрировать ООО — всё полностью бесплатно.

Как подобрать коды ОКВЭД?

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в нём есть числовые коды для любой деятельности. Их необходимо указать в заявлении на регистрацию ООО. Открытые ООО должны работать по ОКВЭД, соответствующим реальной деятельности.

Когда вы знаете, чем планируете заниматься, выбрать эти коды легко. Если вы регистрируете ООО через Точка Банк, о них вообще не надо думать — мы поможем подобрать подходящие.

Если вы пока не определились, чем хотите заняться, — почитайте нашу Справочную, там есть много идей для бизнеса.

Сколько стоит регистрация ООО?

Цена зависит от компаний и сервисов, которые помогают с регистрацией ООО. Перечень и стоимость их услуг очень разнятся.

Если вы решили открывать ООО самостоятельно через налоговую, нужно будет заплатить только госпошлину за ООО — 4 000 ₽. Её не нужно платить, если вы подаёте документы электронно через Госуслуги. Однако для этого потребуется квалифицированная электронная подпись, которую нужно купить заранее.

С услугой регистрации ООО под ключ в Точка Банке вам не нужно ничего платить. Мы бесплатно выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую, госпошлину за ООО платить не придётся. Сразу после регистрации компании мы откроем вам счёт — также бесплатно.

Как подобрать юрадрес для регистрации ООО?

Для регистрации ООО нужен юридический адрес. Вы можете купить или арендовать подходящее здание или офис. Если у вас уже есть в собственности жилое или нежилое помещение — просто предоставьте документы на него в налоговую. Подойдут документы и на чужой адрес, если владелец даст согласие.

Чтобы зарегистрировать ООО, необязательно предоставлять документы по юридическому адресу. Однако мы рекомендуем отправить их тоже, чтобы у налоговой не возникло вопросов по вашей компании.

В какую налоговую обратиться для регистрации ООО?

Регистрация ООО в 2026 году происходит в налоговой, к которой относится юридический адрес вашей будущей компании.

Вам не обязательно идти в налоговую лично, вы можете зарегистрировать ООО электронно. С бесплатной услугой регистрации ООО в Точка Банке вам не придётся думать, в какую налоговую идти и какие документы подавать. Мы со всем поможем.

Сколько занимает регистрация ООО?

Регистрация ООО в налоговой занимает до 5 дней. Мы возьмём весь процесс на себя — только загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.

С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ООО проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Нужно ли уплачивать госпошлину за регистрацию ООО?

При самостоятельной регистрации ООО через налоговую госпошлина составит 4 000 ₽. Её не нужно платить, если вы подаёте документы через интернет с помощью электронной подписи.

С услугой регистрации ООО под ключ в Точка Банке вы сэкономите на госпошлине и покупке электронной подписи. Мы бесплатно выпустим вам подпись и с ней отправим документы в налоговую, госпошлину за ООО платить не придётся.

Может ли иностранный гражданин зарегистрировать ООО?

Да, это возможно. 

Для регистрации ООО нужно подготовить следующие документы:

  • Копию иностранного паспорта и его нотариально заверенный перевод на русский язык.
  • Разрешение на работу и регистрацию, если иностранный гражданин планирует работать директором. После регистрации ему нужно заключить трудовой договор с ООО и сообщить об этом в МВД.
  • Документы на юридический адрес: либо гарантийное письмо, если юрадрес — нежилое помещение, либо согласие собственников на регистрацию, если юрадрес — жилое помещение.
  • Заявление на регистрацию ООО по форме Р11001.
  • Для УСН — уведомление о переходе на УСН.
  • Решение или протокол об учреждении ООО. Этот документ составляется на русском языке и не требует нотариального заверения.
  • Устав ООО в двух экземплярах. Вы можете предоставить свой устав или выбрать типовой

Как подать документы:

  • Лично в ИФНС, с уплатой госпошлины 4 000 ₽.
  • Через МФЦ: при подаче документов в бумажном формате — с уплатой госпошлины, в электронном виде — без госпошлины.
  • Через нотариуса, с оплатой услуг нотариуса.
  • Электронно с усиленной ЭП, без госпошлины.

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