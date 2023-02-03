Вы можете подать заявку и загрузить документы онлайн, но договор нужно будет подписать лично. Это можно сделать без визита в банк — менеджер приедет куда удобно. Но если предприниматель живёт и работает в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы приехать на встречу. В этом случае точный срок можно узнать, когда специалист Точка Банка позвонит по заявке и предложит время для встречи с менеджером.

Ускорить открытие расчётного счёта бесплатно и онлайн можно, если заранее изучить тарифы на сайте банка и подготовить документы по списку. А ещё можно сократить время на ожидание звонка — просто позвоните в Точка Банк по номеру 8 (800) 600‑46‑57.