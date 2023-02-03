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Расчётный счёт для бизнеса в Дзержинске

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  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
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1 месяц бесплатного доступа к Единому кабинету селлера
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5 дней бесплатного доступа к аналитике MPSTATS
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Скидка 50% на услуги
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  • Поможем запустить продажи с нуля или масштабировать действующий магазин
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  • Подскажем, как выстроить работу с покупателями
1 месяц бесплатного доступа к топовым нейросетям в 24AI
  • Генерируйте тексты, изображения и видео в ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek и Nano Bananа
  • Редактируйте фото товаров, создавайте инфографику, удаляйте и заменяйте фон

Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽
  • Организуем закупку под ключ на сумму от 500 000 ₽
  • Договоримся с поставщиком и поможем отправить платёж
  • Разберёмся с сертификацией, маркировкой, таможенным оформлением и доставкой

Участие в тендерах и госзакупках
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  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ
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Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

Овернайт

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Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Контроль рисков по 115-ФЗ

Проанализируем операции по счёту

Бесплатно оценим уровень риска и дадим рекомендации, как его снизить

Проанализируем операции по счёту
Проверим надёжность контрагентов
  • Подготовим полный отчёт и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Доступна 1 бесплатная проверка в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
Объясним, из чего складывается риск
  • Покажем, сколько денег безопасно вывести или снять, а кому лучше не переводить
  • Стоимость подписки на «Риски по операциям» — 1 900 ₽ в месяц

Тарифы на обслуживание счёта в Дзержинске

Для всех
Для селлеров
Ноль
0 ₽
в месяц
Только для ИП, которые зарегистрированы не более 90 дней назад
Обслуживание счёта
Всегда бесплатно
Переводы физлицам
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 15 000 ₽
Снятие наличных
Комиссия 350 ₽ за каждые 10 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
5 платежей в месяц бесплатно
Далее 150 ₽ за каждый
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Персональный менеджер
Изучит ваш бизнес, предложит идеи для роста и подсветит риски

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

Как открыть счёт в Точка Банк

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

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Частые вопросы

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Какие документы нужны для открытия расчётного счёта?

Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуются:

  • паспорт;
  • свидетельство о постановке на учёт в ФНС,если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой.

Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:

  • паспорт руководителя; 
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав в случае, если он не типовой.

Документы для открытия счёта ИП.pdf

Документы для открытия счёта адвокату.pdf

Документы для открытия счёта нотариусу.pdf

Документы для открытия счёта арбитражному управляющему.pdf

Документы для открытия счёта оценщику.pdf

Документы для открытия счёта юрлицу.pdf

Документы для открытия счёта юрлицам‑нерезидентам.pdf

Документы при смене руководителя организации.pdf

Документы при смене бенефициарного владельца.pdf

Сколько стоит расчётно-кассовое обслуживание?

Счёт откроем бесплатно, а для его обслуживания вы можете выбрать один из 4 тарифов:

  • Ноль: 0 ₽ в месяц.
  • Начало: 950 ₽ в месяц.
  • Развитие: 4 200 ₽ в месяц.
  • Корпоративный: 25 000 ₽ в месяц.

Тарифы различаются лимитами на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта. На Корпоративном тарифе у вас будет персональный менеджер.

На всех тарифах:

  • любое количество платежей клиентам Точка Банк и в бюджет;
  • кешбэк до 4%.

Как быстро можно открыть счёт онлайн?

Вы можете подать заявку и загрузить документы онлайн, но договор нужно будет подписать лично. Это можно сделать без визита в банк — менеджер приедет куда удобно. Но если предприниматель живёт и работает в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы приехать на встречу. В этом случае точный срок можно узнать, когда специалист Точка Банка позвонит по заявке и предложит время для встречи с менеджером.

Ускорить открытие расчётного счёта бесплатно и онлайн можно, если заранее изучить тарифы на сайте банка и подготовить документы по списку. А ещё можно сократить время на ожидание звонка — просто позвоните в Точка Банк по номеру 8 (800) 600‑46‑57.

Можно ли иметь расчётные счета в разных банках?

Ограничений на количество расчётных счетов нет. В Точка Банке можно открыть несколько расчётных счетов, в том числе, в валюте: юанях, белорусских рублях и драмах.

Как пополнить счёт?

Есть несколько способов пополнить расчётный счёт, и они различаются для ООО и ИП.

Для ИП:

  1. Перевести деньги по реквизитам, например, с личной карты.
  2. Пополнить счёт наличными без комиссии в банкоматах банков-партнёров. В банкоматах других банков пополнение тоже возможно, но с комиссией.
  3. Внести наличные по номеру карты через банкоматы Т-Банка.
  4. Перевести деньги с карты в нашем интернет-банке.
  5. Перевести деньги в стороннем интернет-сервисе.

Для ООО:

  1. Перевести деньги на расчётный счёт или корпоративную карту.
  2. Внести деньги через кассу в банке.
  3. Внести деньги через банкомат.

Как снять наличные?

Клиенты Точка Банка могут снять наличные в банкомате с помощью бизнес‑карты. Суммы в пределах лимитов можно снимать без комиссии.

На разных тарифах лимиты различаются.

  • Ноль: за каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽.
  • Начало: до 50 000 ₽ в месяц бесплатно.
  • Развитие: до 300 000 ₽ в месяц бесплатно.
  • Корпоративный: до 5 000 000 в месяц бесплатно.

Для торговли на маркетплейсах есть отдельные тарифы:

  • Селлер: до 50 000 ₽ в месяц бесплатно.
  • Селлер Про: до 50 000 ₽ в месяц бесплатно.

Где посмотреть полные условия и тарифы РКО?

Полные условия и тарифы РКО можно посмотреть по ссылке 

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