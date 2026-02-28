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Расчётный счёт выгодно

Расчётный счёт выгодно

Всё важное бесплатно

На любом тарифе — безлимитные платежи ИП и юрлицам, базовый ЭДО

Бизнес-карта с кешбэком

Вернём до 4% баллами в выбранной категории

Реквизиты за 20 минут

Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета

Акция

3 месяца бесплатного обслуживания

Откройте счёт в Точка Банке до 30 октября 2026 года на тарифе «Развитие» или «Селлер» и не платите за обслуживание первые 3 месяца. Предложение входит в акцию «Добро пожаловать!» — выберите его в интернет‑банке после открытия счёта.

Как выгодно открыть расчётный счёт

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Тарифы на выгодное открытие расчётного счёта

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Сервисы и услуги для бизнеса

Бизнес-карта

  • Получите первую бизнес‑карту бесплатно при открытии счёта и безлимитные виртуальные карты для безопасных онлайн‑платежей
  • Тратьте деньги на бизнес, выдавайте карты менеджерам и отслеживайте операции прямо в интернет‑банке
  • Возвращайте часть расходов баллами по программе лояльности: меняйте их на рубли, оплачивайте ими тариф, сертификаты в магазины или переводите на благотворительность

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
  • Поможем решить любые вопросы с ведением бухгалтерского учёта

Всё для приёма онлайн-платежей

  • Настроим любые способы оплаты: картой, через СБП, T‑Pay или Долями
  • Подключим интернет‑эквайринг от 0,4% и облачную кассу или настроим отправку чеков без аренды онлайн‑кассы

Решения для ВЭД

Бесплатно на любом тарифе:

  • Откроем валютный счёт. Управляйте финансами прямо в интернет‑банке.
  • Проконсультируем по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству. 
  • Вовремя напомним о важных сроках и защитим от штрафов. Вы не пропустите дату подачи документов или денежные поступления.
  • Поможем оформить документы: от постановки контракта на учёт до его закрытия.
  • Переведём контракт с иностранного на русский язык.

Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Платежи в неограниченном количестве

ИП и юрлицам в любой банк

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Частые вопросы

Сколько времени занимает открытие счёта на выгодных условиях?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Какие услуги я получу бесплатно?

Вы получаете все основные услуги для бизнеса без абонентской платы.

Бесплатно:

  • зарегистрируем ИП или ООО; 
  • откроем расчётный и валютный счета; 
  • выпустим виртуальную карту; 
  • дадим доступ к интернет‑банку и мобильному приложению.

Дополнительные выгоды: 

  • платите любым юрлицам и ИП без комиссии в любой банк;
  • выставляйте счета, акты, накладные и подписывайте их онлайн даже с телефона; 
  • получайте переводы от любых лиц по реквизитам; 
  • контролируйте операции через email- и push‑уведомления на Android.

Кто может открыть счёт?

В Точка Банке расчётные счета могут открыть юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые зарегистрированы как ИП 

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта?

Список документов для открытия расчётного счёта для ООО и индивидуальных предпринимателей отличается.

Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:

  • паспорт;
  • свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой.

Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:

  • паспорт руководителя;
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав, в случае, если он не типовой.

Какая комиссия за снятие и внесение наличных?

Зависит от тарифа, на каждом свои условия. Например, на тарифе «Ноль» оплата за снятие за каждые 10 000 ₽, а на тарифе «Развитие» снятие до 300 000 ₽ бесплатно. Рекомендуем уточнить конкретные условия снятия и внесения наличных у менеджера при открытии расчётного счёта.

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Выгодно открыть расчетный счет для бизнеса - выгодные условия открытия расчетного счета с Точка Банк