Расчётный счёт выгодно

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Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
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Дополнительные выгоды:
В Точка Банке расчётные счета могут открыть юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые зарегистрированы как ИП
Список документов для открытия расчётного счёта для ООО и индивидуальных предпринимателей отличается.
Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:
Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:
Зависит от тарифа, на каждом свои условия. Например, на тарифе «Ноль» оплата за снятие за каждые 10 000 ₽, а на тарифе «Развитие» снятие до 300 000 ₽ бесплатно. Рекомендуем уточнить конкретные условия снятия и внесения наличных у менеджера при открытии расчётного счёта.