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Расчётный счёт для интернет-магазина

Расчётный счёт для интернет-магазина

Открывайте счёт онлайн

Получите реквизиты и начните работать сразу после заявки и без визита в банк

Запускайте бизнес легко

Создавайте интернет‑магазин с нуля или подключайте оплату к вашему сайту — всё уже готово к работе 

Продавайте больше и дальше

Открывайте новые каналы продаж и расширяйте аудиторию вашего магазина

Как открыть расчётный счёт для онлайн-магазина

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Не просто счёт, а помощник для бизнеса

Откройте счёт в Точка Банке и получите всё, что нужно для интернет‑магазина — от настройки приёма платежей до инструментов продаж. Мы поможем запустить и масштабировать бизнес.

Дополнительные сервисы, с которыми проще развивать бизнес

Готовый интернет-магазин бесплатно

  • Запускайте онлайн‑магазин в пару кликов без разработчика и дизайнера. Просто загружайте фотографии и описание товаров или легко импортируйте их прямо с маркеплейсов.
  • Продавайте без хлопот. Платежи, доставка и онлайн-чеки уже настроены, а вам остаются только бизнес-задачи.

Всё для приёма онлайн-платежей

  • Подключим интернет-эквайринг от 0,4%. При оплате через СБП деньги зачисляются за 15 секунд.
  • Настроим любые способы оплаты. Карты, СБП, T-Pay и рассрочка Долями.
  • Подключим облачную кассу или настроим отправку чеков без аренды онлайн-кассы. Фискальный накопитель и подписка на ОФД уже готовы к работе.

Реклама, которая работает на вас

  • Поможем начать продвижение и удвоим бюджет на VK Рекламу.
  • Сделаем бесплатный аудит уже запущенных рекламных кампаний, чтобы проверить настройки и понять, почему трафик есть, а заказов мало.

Финансы и закупки под контролем

  • Подберём кредит или оведрафт на закупку товаров и другие цели для бизнеса.
  • Решим вопросы с импортом и доставкой товаров из-за рубежа.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы, подадим отчётность за вас.
  • Ответим на любые вопросы об учёте в чате.
  • Компенсируем штрафы и пени, если их начислят по нашей вине.

Новые возможности для быстрого роста

  • Подключим аналитику продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и других площадках, чтобы вы могли следить за динамикой заказов и влиять на прибыль.
  • Создайте бесплатно за 5 минут магазин в Телеграме, а мы найдём каналы с вашей аудиторией, разместим посты и покажем всю аналитику.

Тарифы на обслуживание интернет‑магазина

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Платежи в неограниченном количестве

ИП и юрлицам в любой банк

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Не хотите ждать звонка?
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Частые вопросы

Зачем интернет-магазину расчётный счёт?

Интернет‑магазину нужен расчётный счёт, чтобы официально принимать деньги от клиентов, подключать эквайринг и СБП, работать с юридическими лицами и маркетплейсами.

Сколько времени нужно для открытия расчётного счёта?

Мы открываем счёт обычно в тот же день или на следующий. Но если вы живёте далеко от нашего офиса, нам может понадобиться немного больше времени, чтобы приехать к вам для встречи. Сразу после обработки вашей заявки мы позвоним и предложим дату.

Какие документы нужны, чтобы открыть расчётный счёт для магазина?

Для ИП: паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой.

Для ООО: паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, а ещё устав, если он не типовой.

Можно ли открыть счёт дистанционно?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  1. Вы оставляете заявку.
  2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счёта.
  3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Сколько стоит обслуживание счёта для продаж в интернете?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

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Расчётный счёт для интернет-магазина в Точка Банк