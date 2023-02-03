Расчётный счёт для интернет-магазина

Открывайте счёт онлайн
Получите реквизиты и начните работать сразу после заявки и без визита в банк
Запускайте бизнес легко
Создавайте интернет‑магазин с нуля или подключайте оплату к вашему сайту — всё уже готово к работе
Продавайте больше и дальше
Открывайте новые каналы продаж и расширяйте аудиторию вашего магазина
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Откройте счёт в Точка Банке и получите всё, что нужно для интернет‑магазина — от настройки приёма платежей до инструментов продаж. Мы поможем запустить и масштабировать бизнес.
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Уже с нами
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Сэкономим ваше время и деньги
ИП и юрлицам в любой банк
Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Интернет‑магазину нужен расчётный счёт, чтобы официально принимать деньги от клиентов, подключать эквайринг и СБП, работать с юридическими лицами и маркетплейсами.
Мы открываем счёт обычно в тот же день или на следующий. Но если вы живёте далеко от нашего офиса, нам может понадобиться немного больше времени, чтобы приехать к вам для встречи. Сразу после обработки вашей заявки мы позвоним и предложим дату.
Для ИП: паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой.
Для ООО: паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, а ещё устав, если он не типовой.
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.