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Зарезервировать счёт для бизнеса онлайн

Резервирование расчётного счёта

Забронируйте расчётный счёт онлайн в пару кликов

Получите реквизиты
за 20 минут

Начните выставлять счета сразу после бронирования реквизитов

Как открыть счёт в Точка Банк

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Откройте счёт для бизнеса в Точка Банк
Удобный интернет-банк Управляйте платежами и сервисами для бизнеса онлайн в любое время
Чуткая поддержка без ботов 24/7Спрашивайте в чате или по телефону, поможем быстро во всём разобраться
Выгодные тарифы Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Активируйте счёт и получите доступ к сервисам для бизнеса

Бизнес-карта

Выпустим при открытии счёта. Пользуйтесь как обычной картой: тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

Точно рассчитаем налоги и взносы, автоматически сформируем и отправим отчётность. Поможем решить любые вопросы с ведением бухгалтерского учёта.

ЭДО

Обеспечим моментальный обмен документами с контрагентами или по запросу налоговой. Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать долги станет проще.

Тарифы и условия

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Нам доверяют

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750 000+ предпринимателей

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Открытие счёта бесплатно  и онлайн

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Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Частые вопросы

Что такое резервирование счёта?

Резервирование счёта — это возможность быстро получить номер расчётного счёта для бизнеса, пока вы оформляете документы. Заполните заявку онлайн, а мы автоматически сверим сведения о вашем ИП или ООО с данными из Единого госреестра. Далее мы забронируем счёт и отправим реквизиты в личный кабинет интернет‑банка. Этого достаточно, чтобы составлять договоры и выставлять счета. А вот принимать платежи можно будет только после активации счёта на личной встрече с сотрудником Точка Банка.

На какой срок резервируется расчётный счёт?

В среднем расчётный счёт бронируется на срок от пяти дней до одного месяца. За это время нужно будет отправить документы для открытия счёта. Если этого не сделать, реквизиты аннулируются, а поступившие по ним средства вернутся отправителям.

Какие документы нужны, чтобы забронировать счёт?

Паспортные данные, ИНН, номер телефона и лист записи из ЕГРИП, если ИП или ООО ещё нет в ЕГРИП/ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Если есть, то выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ мы сформируем автоматически. Главное — чтобы она была получена не раньше, чем 21 день назад.

Сколько стоит резервирование счёта?

В Точка Банке зарезервировать счёт можно бесплатно.

Когда нужно активировать расчётный счёт?

Для открытия счёта менеджер встретится с вами лично, вы подпишете документы — интернет‑банк заработает сразу.

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление смс.

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Резервирование расчётного счёта для бизнеса онлайн в Точка Банк