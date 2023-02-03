Зарезервировать счёт для бизнеса онлайн

Забронируйте расчётный счёт онлайн в пару кликов
Получите реквизиты
за 20 минут
Начните выставлять счета сразу после бронирования реквизитов
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Выпустим при открытии счёта. Пользуйтесь как обычной картой: тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.
Точно рассчитаем налоги и взносы, автоматически сформируем и отправим отчётность. Поможем решить любые вопросы с ведением бухгалтерского учёта.
Обеспечим моментальный обмен документами с контрагентами или по запросу налоговой. Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать долги станет проще.
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Резервирование счёта — это возможность быстро получить номер расчётного счёта для бизнеса, пока вы оформляете документы. Заполните заявку онлайн, а мы автоматически сверим сведения о вашем ИП или ООО с данными из Единого госреестра. Далее мы забронируем счёт и отправим реквизиты в личный кабинет интернет‑банка. Этого достаточно, чтобы составлять договоры и выставлять счета. А вот принимать платежи можно будет только после активации счёта на личной встрече с сотрудником Точка Банка.
В среднем расчётный счёт бронируется на срок от пяти дней до одного месяца. За это время нужно будет отправить документы для открытия счёта. Если этого не сделать, реквизиты аннулируются, а поступившие по ним средства вернутся отправителям.
Паспортные данные, ИНН, номер телефона и лист записи из ЕГРИП, если ИП или ООО ещё нет в ЕГРИП/ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Если есть, то выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ мы сформируем автоматически. Главное — чтобы она была получена не раньше, чем 21 день назад.
В Точка Банке зарезервировать счёт можно бесплатно.
Для открытия счёта менеджер встретится с вами лично, вы подпишете документы — интернет‑банк заработает сразу.
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление смс.