Зарезервировать счёт для бизнеса онлайн

Резервирование счёта — это возможность быстро получить номер расчётного счёта для бизнеса, пока вы оформляете документы. Заполните заявку онлайн, а мы автоматически сверим сведения о вашем ИП или ООО с данными из Единого госреестра. Далее мы забронируем счёт и отправим реквизиты в личный кабинет интернет‑банка. Этого достаточно, чтобы составлять договоры и выставлять счета. А вот принимать платежи можно будет только после активации счёта на личной встрече с сотрудником Точка Банка.