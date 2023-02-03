Кому подходит
ИП на УСН «Доходы» без сотрудников
Как подключить
Открыть расчётный счёт в Точка Банке
В интернет‑банке видны платежи и доходы, остатки на счёте, история операций, налоговые обязательства и детализация расчётов
Онлайн‑бухгалтерия заполняет КУДиР, формирует декларацию, рассчитывает платежи и напоминает об уплате налогов и взносов
Консультируем о возможностях бухгалтерии и расчётного счёта
Специалист перезвонит и уточнит детали
Сотрудник банка приедет куда и когда вам удобно
Выберите тариф «Базовая бухгалтерия» за 0 ₽ на год
Когда наступит время уплатить налоги и взносы, отправим вам уведомления
Соберём отчёты, данные о доходах и расходах — и точно рассчитаем сумму к уплате. Учтём все взносы и лимиты, которые зависят от доходов
Сервис автоматически заполнит декларации и уведомления по ЕНП — вам остаётся их подтвердить и отправить
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Первое место по автоматизации бухгалтерского учёта в рейтинге Markswebb 2023 года
Облачная бухгалтерия Точка Банка работает бесплатно благодаря автоматизации. Это минимизирует участие человека, снижает наши издержки и делает сервис доступным для предпринимателей.
В бесплатный тариф Онлайн‑бухгалтерии входят учёт операций и ведение КУДиР, автоматический расчёт налогов и взносов, формирование и отправка деклараций и уведомлений по ЕНП в налоговые органы.
Онлайн‑бухгалтерия подключается бесплатно. Тариф «Базовая бухгалтерия» также стоит 0 ₽ и дополнительных расходов не требует.
Да, онлайн‑бухгалтерия на бесплатном тарифе доступна только при открытии счёта в Точка Банке. После этого можно вести бухучёт онлайн и бесплатно.
Ведение бухгалтерии онлайн и бесплатно доступно только для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Бесплатным тарифом можно пользоваться в течение года с момента подключения сервиса.