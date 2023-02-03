Поиск
  1. tochka.com
  2. Онлайн-бухгалтерия для ИП
  3. Бесплатная Онлайн-бухгалтерия для ИП

Бесплатная Онлайн‑бухгалтерия для ИП на год

Бесплатная Онлайн‑бухгалтерия для ИП на год

Кому подходит

ИП на УСН «Доходы» без сотрудников

Как подключить

Открыть расчётный счёт в Точка Банке

Преимущества открытого счёта и бухгалтерии в Точка Банк

Все операции в одном месте

В интернет‑банке видны платежи и доходы, остатки на счёте, история операций, налоговые обязательства и детализация расчётов

Автоматизация отчётности

Онлайн‑бухгалтерия заполняет КУДиР, формирует декларацию, рассчитывает платежи и напоминает об уплате налогов и взносов

Круглосуточная поддержка

Консультируем о возможностях бухгалтерии и расчётного счёта 

Простое подключение бесплатной Онлайн-бухгалтерии в Точка Банк

1

Оставьте заявку

Специалист перезвонит и уточнит детали

2

Откройте расчётный счёт

Сотрудник банка приедет куда и когда вам удобно

3

Подключите Онлайн-бухгалтерию

Выберите тариф «Базовая бухгалтерия» за 0 ₽ на год

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Бесплатное ведение отчётности полностью онлайн

Проследим за сроками

Когда наступит время уплатить налоги и взносы, отправим вам уведомления

Рассчитаем без ошибок

Соберём отчёты, данные о доходах и расходах — и точно рассчитаем сумму к уплате. Учтём все взносы и лимиты, которые зависят от доходов

Подготовим отчётность

Сервис автоматически заполнит декларации и уведомления по ЕНП — вам остаётся их подтвердить и отправить

Тарифы на Онлайн-бухгалтерию для ИП

Больше возможностей для развития вашего бизнеса
С автоматизацией бухучёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
  • Откроем доступ к безлимитным консультациям опытных бухгалтеров  в чате интернет‑банка

При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

Бесплатная Онлайн‑бухгалтерия для ИП на год
+ Автоматизация и консультации
С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит учёт, если раньше он не вёлся или вёлся с ошибками
  • Займётся налогами и отчётами

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты и взносы для работников
  • Подготовим отчётность для СФР

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

Лучший сервис для вашей бухгалтерии

Первое место по автоматизации бухгалтерского учёта в рейтинге Markswebb 2023 года

Лучший сервис для вашей бухгалтерии

Частые вопросы

Почему банк Точка Банк предоставляет бесплатную Онлайн-бухгалтерию на год?

Облачная бухгалтерия Точка Банка работает бесплатно благодаря автоматизации. Это минимизирует участие человека, снижает наши издержки и делает сервис доступным для предпринимателей.

Все ли опции сервиса бесплатны?

В бесплатный тариф Онлайн‑бухгалтерии входят учёт операций и ведение КУДиР, автоматический расчёт налогов и взносов, формирование и отправка деклараций и уведомлений по ЕНП в налоговые органы.

Мне нужно будет за что-то заплатить?

Онлайн‑бухгалтерия подключается бесплатно. Тариф «Базовая бухгалтерия» также стоит 0 ₽ и дополнительных расходов не требует.

Нужен ли счёт в Точка Банке, чтобы пользоваться Онлайн-бухгалтерией бесплатно?

Да, онлайн‑бухгалтерия на бесплатном тарифе доступна только при открытии счёта в Точка Банке. После этого можно вести бухучёт онлайн и бесплатно.

Есть ли какие-то иные ограничения?

Ведение бухгалтерии онлайн и бесплатно доступно только для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Бесплатным тарифом можно пользоваться в течение года с момента подключения сервиса.

Бухгалтерские сервисы

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка