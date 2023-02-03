Калькулятор выбора системы налогообложения и кодов ОКВЭД

Регион, количество сотрудников, с кем планируете вести бизнес, какие доходы и расходы ожидаете
Если они есть
Калькулятор предложит коды ОКВЭД, сравнит налоговую нагрузку и покажет наиболее выгодный режим налогообложения
Общая система налогообложения применяется по умолчанию. Не имеет ограничений по выручке, количеству сотрудников и видам деятельности.
Налог выше, чем на других режимах, и отличается для ИП и ООО.
Упрощённая система налогообложения подойдёт для бизнеса с относительно невысокими расходами. Налог составляет 6% от дохода.
В 2026 году НДС на УСН применяется, если годовой доход — от 20 000 000 ₽ в год.
Режим выгоден компаниям и ИП с большими расходами. Налогом 15% облагается разница между доходами и расходами.
Подойдёт тем, кто планирует работать в регионе РФ, где разрешён выбранный вид деятельности. Обычно налог составляет 6% от потенциального дохода.
На этой СНО налоги рассчитываются автоматически, а отчётности почти нет. Платить страховые взносы не нужно — только взносы на травматизм за сотрудников. Налог — 8% от доходов.
Режим подойдёт бизнесу с регулярными затратами. Налогом 20% облагается разница между доходами и расходами. Минимальный налог 3% уплачивают, если рассчитанный налог оказался меньше минимального.
В отдельных субъектах РФ действуют пониженные ставки и другие налоговые льготы, которые могут сильно снизить налоговую нагрузку
Ставка 22% бывает выгодна, если у вас много поставщиков с НДС: уплаченный налог можно вычесть из НДС с продаж
При высокой маржинальности чаще выгодно платить налог с доходов, а при больших затратах — с разницы между доходами и расходами
Некоторые режимы устанавливают ограничения по численности: так, на АУСН в штате может быть не более 5 человек
По одним режимам проще вести учёт, в то время как другие требуют больше отчётности, но позволяют получать налоговые вычеты
Если планируете увеличивать обороты или расширять штат, лучше выбрать режим, который не придётся менять из‑за роста бизнеса
Подключим Онлайн‑бухгалтерию от 0 ₽:
|Страховые взносы
|НДС
|Налог с доходов от деятельности
|Всего к уплате
|ОСНО
|77 341 ₽
|2 704 918 ₽
|288 306 ₽
|3 070 565 ₽
|АУСН «Доходы»
|-
|-
|1 200 000 ₽
|1 200 000 ₽
|АУСН «Доходы минус расходы»
|-
|-
|1 000 000 ₽
|1 000 000 ₽
|УСН «Доходы»
|204 390 ₽
|-
|695 610 ₽
|900 000 ₽
|УСН «Доходы минус расходы»
|104 390 ₽
|-
|734 342 ₽
|838 732 ₽
|Страховые взносы
|Налог на добавленную стоимость
|Налог по УСН или налог на прибыль
|Всего к уплате
|ОСНО
|7 550 000 ₽
|18 032 787 ₽
|1 104 303 ₽
|26 687 090 ₽
|УСН «Доходы минус расходы» с НДС 5%
|7 550 000 ₽
|8 571 429 ₽
|2 081 786 ₽
|18 203 215 ₽
|УСН «Доходы» с НДС 5%
|7 550 000 ₽
|8 571 429 ₽
|5 142 857 ₽
|21 264 286 ₽
|УСН «Доходы минус расходы» с НДС 22%
|7 550 000 ₽
|18 032 787 ₽
|1 475 410 ₽
|27 058 197 ₽
|УСН «Доходы» с НДС 22%
|7 550 000 ₽
|18 032 787 ₽
|4 426 230 ₽
|30 009 017 ₽
Калькулятор подходит для предварительной оценки и сравнения налоговых режимов. Он помогает выбрать оптимальную систему налогообложения и спрогнозировать нагрузку.
При этом важно понимать, что калькулятор работает на основе типовых сценариев и не учитывает все индивидуальные особенности бизнеса: специфические льготы, нестандартные расходы, разовые операции. Точность зависит и от того, насколько корректно вы указали доходы, расходы и другие параметры.
Поэтому для финальных расчётов мы рекомендуем проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом. Ещё вы можете получить бесплатную консультацию в Точка Банке — достаточно оставить заявку на этой странице.
Онлайн‑калькулятор учитывает ключевые поправки в Налоговый кодекс РФ, которые начали действовать с 1 января 2026 года. Это касается изменений по страховым взносам и ставкам с выплат, новых правил по НДС на УСН и обновлённых ставок НДС.
Да, некоторые системы налогообложения можно совмещать. Например, ИП может одновременно применять УСН и патент для разных видов деятельности, главное — вести раздельный учёт доходов и расходов.
Однако не все режимы совместимы друг с другом. Так, нельзя использовать одновременно два варианта УСН с разными объектами налогообложения, а ОСНО можно сочетать только с патентом.
При совмещении режимов нужно учитывать доходы и расходы — если их учёт предусмотрен СНО — по каждому направлению бизнеса. Также важно следить за ограничениями по выручке, числу сотрудников и видам деятельности, чтобы не потерять право на льготный режим.
Да, систему налогообложения можно поменять. Чаще всего на новый режим переходят с начала календарного года — для этого нужно заранее подать уведомление в налоговую.
Иногда сменить режим можно в течение года. Например, если бизнес превысил лимит по доходам или числу сотрудников и больше не может применять текущую СНО. В таком случае бизнес автоматически переводят на другой режим — чаще всего на ОСНО. Кроме того, ИП в течение года могут подключать и отключать патент, но только для отдельных видов деятельности.
В калькуляторе не учитываются:
Калькулятор рассчитывает НДС по нескольким ставкам:
Ставка зависит от режима налогообложения.На ОСНО действуют ставки НДС: 22% - общая, а так же 10% и 0% для отдельных категорий товаров и услуг. При этом итоговую сумму налога можно уменьшить на НДС, уплаченный поставщикам — это называется вычетом входящего НДС.
На УСН, если доходы больше 20 000 000 ₽ в 2026 году, НДС рассчитывается по выбранной ставке: общей 22% либо специальной — 5% при доходе до 272 500 000 ₽ или 7%, если доход превышает эту сумму. При выборе специальной ставки вычесть входящий НДС не получится.