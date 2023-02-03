Калькулятор выбора системы налогообложения и кодов ОКВЭД

Калькулятор подходит для предварительной оценки и сравнения налоговых режимов. Он помогает выбрать оптимальную систему налогообложения и спрогнозировать нагрузку.

При этом важно понимать, что калькулятор работает на основе типовых сценариев и не учитывает все индивидуальные особенности бизнеса: специфические льготы, нестандартные расходы, разовые операции. Точность зависит и от того, насколько корректно вы указали доходы, расходы и другие параметры.

Поэтому для финальных расчётов мы рекомендуем проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом. Ещё вы можете получить бесплатную консультацию в Точка Банке — достаточно оставить заявку на этой странице.