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Калькулятор выбора системы налогообложения и кодов ОКВЭД

Покажем подходящие СНО и сравним налоговую нагрузку

С кем будете вести бизнес

Расходы и доходы за год

Как пользоваться калькулятором СНО и кодов ОКВЭД

1

Укажите параметры будущего бизнеса

Регион, количество сотрудников, с кем планируете вести бизнес, какие доходы и расходы ожидаете

2

Добавьте расходы по поставщикам с НДС

Если они есть

3

Получите результат

Калькулятор предложит коды ОКВЭД, сравнит налоговую нагрузку и покажет наиболее выгодный режим налогообложения

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Системы налогообложения: какие бывают

Перечислим основные налоговые режимы
ОСНО

Общая система налогообложения применяется по умолчанию. Не имеет ограничений по выручке, количеству сотрудников и видам деятельности.

Налог выше, чем на других режимах, и отличается для ИП и ООО.

УСН «Доходы»

Упрощённая система налогообложения подойдёт для бизнеса с относительно невысокими расходами. Налог составляет 6% от дохода.

В 2026 году НДС на УСН применяется, если годовой доход — от 20 000 000 ₽ в год.

УСН «Доходы минус расходы»

Режим выгоден компаниям и ИП с большими расходами. Налогом 15% облагается разница между доходами и расходами.

Патент или ПСН

Подойдёт тем, кто планирует работать в регионе РФ, где разрешён выбранный вид деятельности. Обычно налог составляет 6% от потенциального дохода.

АУСН «Доходы»

На этой СНО налоги рассчитываются автоматически, а отчётности почти нет. Платить страховые взносы не нужно — только взносы на травматизм за сотрудников. Налог — 8% от доходов.

АУСН «Доходы минус расходы»

Режим подойдёт бизнесу с регулярными затратами. Налогом 20% облагается разница между доходами и расходами. Минимальный налог 3% уплачивают, если рассчитанный налог оказался меньше минимального.

Что учитывать при выборе режима налогообложения

Деятельность и регион бизнеса

В отдельных субъектах РФ действуют пониженные ставки и другие налоговые льготы, которые могут сильно снизить налоговую нагрузку

НДС и налоговые вычеты

Ставка 22% бывает выгодна, если у вас много поставщиков с НДС: уплаченный налог можно вычесть из НДС с продаж

Уровень доходов и расходов

При высокой маржинальности чаще выгодно платить налог с доходов, а при больших затратах — с разницы между доходами и расходами

Количество сотрудников

Некоторые режимы устанавливают ограничения по численности: так, на АУСН в штате может быть не более 5 человек

Как выбрать подходящую систему налогообложения

Проведите анализ бизнес‑модели

  • Оцените выручку, структуру расходов, рентабельность
  • Учтите ограничения спецрежимов по доходам, виду деятельности и сотрудникам

Оцените объём отчётности

По одним режимам проще вести учёт, в то время как другие требуют больше отчётности, но позволяют получать налоговые вычеты

Учитывайте перспективы роста

Если планируете увеличивать обороты или расширять штат, лучше выбрать режим, который не придётся менять из‑за роста бизнеса

Возьмём налоговый учёт на себя

Подключим Онлайн‑бухгалтерию от 0 ₽:

  • Рассчитаем налоги и уменьшим их на сумму взносов
  • Напомним о сроках уплаты
  • Подготовим отчётность — вам останется отправить её в налоговую

Пример сравнения налоговой нагрузки на разных режимах для ИП

  • Точкин Иван регистрирует в Московской области ИП — он будет заниматься подбором и продажей автомобилей. Планируемый годовой доход составит 15 000 000 ₽, а документально подтвёржденные расходы — 10 000 000 ₽.
  • Иван будет работать без наёмных сотрудников, с поставщиками‑плательщиками НДС взаимодействовать не планирует, а значит, у него нет расходов на зарплаты и НДС.

Расчёты калькулятора: итог для ИП

Оптимальный выбор для ИП Точкина — УСН «Доходы минус расходы». Разрыв между самым выгодным и самым затратным вариантом достиг 2 231 833 ₽.

Страховые взносыНДСНалог с доходов от деятельностиВсего к уплате
ОСНО77 341 ₽2 704 918 ₽288 306 ₽3 070 565 ₽
АУСН «Доходы»--1 200 000 ₽1 200 000 ₽
АУСН «Доходы минус расходы»--1 000 000 ₽1 000 000 ₽
УСН «Доходы»204 390 ₽-695 610 ₽900 000 ₽
УСН «Доходы минус расходы»104 390 ₽-734 342 ₽838 732 ₽

Пример сравнения налоговой нагрузки на разных режимах для ООО

  • ООО «Птоволокно» регистрирует бизнес в Санкт‑Петербурге и занимается оптовой торговлей строительными материалами.
  • Предполагаемый объём доходов за текущий год — 180 000 000 ₽, а планируемые расходы — 150 000 000 ₽.
  • В сумму расходов включена зарплата для 12 сотрудников — 25 000 000 ₽ — и затраты на покупку материалов и оборудования у поставщиков, которые работают с НДС — 80 000 000 ₽.

Расчёты калькулятора: итог для ООО

Оптимальнее всего оказался режим УСН «Доходы минус расходы» со ставкой НДС 5%. Разрыв между самым выгодным и самым затратным вариантом — 11 805 802 ₽.

Страховые взносыНалог на добавленную стоимостьНалог по УСН или налог на прибыльВсего к уплате
ОСНО7 550 000 ₽18 032 787 ₽1 104 303 ₽26 687 090 ₽
УСН «Доходы минус расходы» с НДС 5%7 550 000 ₽8 571 429 ₽2 081 786 ₽18 203 215 ₽
УСН «Доходы» с НДС 5%7 550 000 ₽8 571 429 ₽5 142 857 ₽21 264 286 ₽
УСН «Доходы минус расходы» с НДС 22%7 550 000 ₽18 032 787 ₽1 475 410 ₽27 058 197 ₽
УСН «Доходы» с НДС 22%7 550 000 ₽18 032 787 ₽4 426 230 ₽ 30 009 017 ₽
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Частые вопросы

Насколько точны расчёты в калькуляторе?

Калькулятор подходит для предварительной оценки и сравнения налоговых режимов. Он помогает выбрать оптимальную систему налогообложения и спрогнозировать нагрузку.

При этом важно понимать, что калькулятор работает на основе типовых сценариев и не учитывает все индивидуальные особенности бизнеса: специфические льготы, нестандартные расходы, разовые операции. Точность зависит и от того, насколько корректно вы указали доходы, расходы и другие параметры.

Поэтому для финальных расчётов мы рекомендуем проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом. Ещё вы можете получить бесплатную консультацию в Точка Банке — достаточно оставить заявку на этой странице.

Учитывает ли калькулятор налоговую реформу 2025 и 2026 годов?

Онлайн‑калькулятор учитывает ключевые поправки в Налоговый кодекс РФ, которые начали действовать с 1 января 2026 года. Это касается изменений по страховым взносам и ставкам с выплат, новых правил по НДС на УСН и обновлённых ставок НДС.

Можно ли совмещать несколько систем налогообложения?

Да, некоторые системы налогообложения можно совмещать. Например, ИП может одновременно применять УСН и патент для разных видов деятельности, главное — вести раздельный учёт доходов и расходов.

Однако не все режимы совместимы друг с другом. Так, нельзя использовать одновременно два варианта УСН с разными объектами налогообложения, а ОСНО можно сочетать только с патентом.

При совмещении режимов нужно учитывать доходы и расходы — если их учёт предусмотрен СНО — по каждому направлению бизнеса. Также важно следить за ограничениями по выручке, числу сотрудников и видам деятельности, чтобы не потерять право на льготный режим.

Можно ли поменять систему налогообложения?

Да, систему налогообложения можно поменять. Чаще всего на новый режим переходят с начала календарного года — для этого нужно заранее подать уведомление в налоговую.

Иногда сменить режим можно в течение года. Например, если бизнес превысил лимит по доходам или числу сотрудников и больше не может применять текущую СНО. В таком случае бизнес автоматически переводят на другой режим — чаще всего на ОСНО. Кроме того, ИП в течение года могут подключать и отключать патент, но только для отдельных видов деятельности.

Калькулятор учитывает все системы налогообложения?

В калькуляторе не учитываются:

  • патент, так как его стоимость зависит от региона;
  • ЕСХН, потому что применяется только в сельском хозяйстве;
  • НПД — его можно посчитать в нашем калькуляторе для самозанятых.

По каким ставкам калькулятор рассчитывает НДС?

Калькулятор рассчитывает НДС по нескольким ставкам:

  • по общей 22% на ОСНО и УСН;
  • по специальным ставкам 5% и 7% на УСН.

Ставка зависит от режима налогообложения.На ОСНО действуют ставки НДС: 22% - общая, а так же 10% и 0% для отдельных категорий товаров и услуг. При этом итоговую сумму налога можно уменьшить на НДС, уплаченный поставщикам — это называется вычетом входящего НДС.

На УСН, если доходы больше 20 000 000 ₽ в 2026 году, НДС рассчитывается по выбранной ставке: общей 22% либо специальной — 5% при доходе до 272 500 000 ₽ или 7%, если доход превышает эту сумму. При выборе специальной ставки вычесть входящий НДС не получится.

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Калькулятор выбора системы налогообложения для ИП и ООО