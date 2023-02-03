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Ведение учёта в КУДиР для ИП онлайн

Ведение учёта в КУДиР для ИП онлайн

Правильно рассчитаем налоги и взносы независимо от того, в каком банке у вас счёт

Автоматически сформируем КУДиР на основании данных о доходах и расходах

Подготовим и вовремя отправим отчётность прямо из интернет-банка

Что такое КУДиР

Книга учёта доходов и расходов — это официальный документ для ИП на УСН, на основании которого налоговая инспекция контролирует, что налоги рассчитаны правильно. ИП на ПСН используют аналог — КУД, или книгу учёта доходов.

Зачем вести КУДиР

Правильно рассчитать налог

На УСН «Доходы» и ПСН учитывает все поступления. На УСН «Доходы минус расходы» раздельно учитывает доходы и подтверждённые траты.

Пройти проверку налоговой

По требованию ФНС вы обязаны предоставить КУДиР. Её отсутствие — грубое нарушение правил учёта.

Проконтролировать финансы

Чтобы мониторить лимиты, разрешённые для УСН и ПСН, и отслеживать порог доходов для НДС на УСН.

Вести КУДиР проще с Онлайн‑бухгалтерией

Сервис интегрируется с банками и маркетплейсами, автоматически собирает информацию о доходах и формирует КУДиР. Если возникнут сложности, подключатся опытные бухгалтеры.

Вести КУДИР проще с Онлайн-бухгалтерией

Как вести учёт в КУДиР для ИП на УСН и ПСН

Наш сервис гибко подстраивается под ваш тип учёта
Для УСН «Доходы», 6%

Система собирает все поступления по счёту в Точка Банке и счетам в сторонних банках, а ещё по маркетплейсам, если настроена интеграция. Показывает сумму налога к уплате с учётом уменьшения на страховые взносы.

Плюсы

Вы контролируете только то, чтобы от контрагентов поступали выплаты. Сервис сам фиксирует доходы в системе.

Для УСН «Доходы минус расходы», 15%

Вносите траты, а если у вас будет запрос, мы проверим, можно ли их учесть по ст. 346.16 НК РФ, и включим в КУДиР.

Плюсы

Вам не придётся вручную вносить убытки за прошлые периоды. Они заполняются автоматически на основе данных о доходах и расходах, которые вы отразили в сервисе.

Для ПСН

Доходы автоматически подтягиваются из банка и учитываются в КУД. Система сама следит, чтобы вы не превысили лимит стоимости патента.

Плюсы

Сервис сформирует единую КУД, если у вас несколько патентов, по всем за год. Предупредит, если вы приближаетесь к порогу по доходам, после которого право на патент утрачивается.

Как подключить электронную КУДиР

1

Оставить заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в интернет‑банк и подключите Онлайн‑бухгалтерию

2

Следовать инструкции в сервисе

Внесите или уточните информацию о компании и применяемом налоговом режиме

3

Добавить доходные и расходные операции

При необходимости настройте интеграцию с другими банками и маркетплейсами. Операции по счёту в Точка Банке мы учтём автоматически.

4

КУДиР для ИП сформируется автоматически

А если работаете и на патенте, то КУД. Посмотреть и скачать книгу учёта можно в разделе «КУДиР» в Онлайн‑бухгалтерии. .

Почему ИП выбирают Онлайн‑бухгалтерию

Профессиональные консультации

Опытные эксперты ответят на вопросы по налоговому учёту, проверят задолженность на ЕНС, помогут составить ответ на требования ФНС и подобрать СНО. Ежедневно на связи — обращайтесь сколько угодно раз.

Профессиональные консультации
Бухгалтерия для ИП с сотрудниками

Рассчитывайте зарплату, ведите кадровые документы и ничего не упускайте. Ваши обязанности перед работниками — всегда под контролем. Работает для ИП с сотрудниками на УСН «Доходы».

Нужен расчётный счёт в Точка Банке

Услуга «Копилка на налоги» для ИП на УСН «Доходы»

Сервис сам откладывает деньги с каждого поступления на специальный счёт и автоматически оплачивает налоги в срок. Не нужно копить вручную и бояться, что пропустите платёж.

Нужен расчётный счёт в Точка Банке

Простой и понятный интерфейс

Налоги и отчёты в несколько кликов

Сервис автоматически всё рассчитает и подготовит — останется только нажать кнопку «Отправить»

Детализация расчётов на одном экране

Вы всегда видите, из чего складывается сумма налогов и взносов

Лёгкая работа с патентом

Заполните заявление на патент прямо в сервисе. Мы проконтролируем сроки и суммы оплат, создадим платёжки и напомним об окончании патента.

Тарифы на Онлайн‑бухгалтерию
для ИП

С автоматизацией бухучёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
  • Откроем доступ к безлимитным консультациям опытных бухгалтеров  в чате интернет‑банка

При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

Ведение учёта в КУДиР для ИП онлайн
+ Автоматизация и консультации
С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит учёт, если раньше он не вёлся или вёлся с ошибками
  • Займётся налогами и отчётами

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты и взносы для работников
  • Подготовим отчётность для СФР

 

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

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Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как заполнять книгу учёта доходов и расходов правильно?

Если вы подключили сервис Онлайн‑бухгалтерия, есть два сценария для того, чтобы в КУДиР были корректные данные:

  1. ИП получал все доходы, проводил расходные операции для УСН «Доходы минус расходы» и платил взносы в Точка Банке, а также подключил интеграцию с другими банками и маркетплейсами при наличии. 
  2. ИП сам добавил все операции в сервис «Онлайн-бухгалтерия».

Как часто надо вести КУДиР?

Вносить записи нужно каждый раз, когда вы получили деньги от клиентов или сами что‑то оплатили. Онлайн‑бухгалтерия заполняет книгу учёта доходов и расходов автоматически на основании имеющихся в сервисе данных об операциях.

Какая ответственность за нарушение порядка заполнения КУДиР?

Штрафы прописаны в ст. 120 НК РФ. За отсутствие КУДиР или грубые ошибки в учёте — 10 000 ₽. Если нарушения обнаружены за несколько лет — 30 000 ₽. А если это привело к занижению налога — 20% от неуплаченной суммы, минимум 40 000 ₽ . Наш сервис защищает вас от этих рисков.

В каком формате вести КУДиР?

Закон разрешает как бумажный, так и электронный формат. Мы рекомендуем электронный формат КУДиР через наш сервис, так как это удобно и безопасно. В конце года вы сможете распечатать готовую книгу, прошить и заверить подписью.

Сколько времени ИП должен хранить старые книги учёта доходов и расходов?

Срок хранения КУДиР составляет пять лет после года, в котором она велась. В нашем сервисе все ваши КУДиР хранятся в личном кабинете, и вы можете в любой момент к ним вернуться.

Кому не нужно вести КУДиР?

Самозанятым, которые уплачивают НПД, и организациям на других режимах, кроме УСН. Но если вы ИП на УСН — вести КУДиР обязательно, а если ИП на ПСН — КУД, или книгу учёта доходов.

Нужно ли заверять КУДиР в налоговой?

Для ИП на УСН заверять КУДиР в ФНС не нужно. Достаточно подписи ИП на титульном листе распечатанной книги.

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