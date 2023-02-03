Правильно рассчитаем налоги и взносы независимо от того, в каком банке у вас счёт
Автоматически сформируем КУДиР на основании данных о доходах и расходах
Подготовим и вовремя отправим отчётность прямо из интернет-банка
Книга учёта доходов и расходов — это официальный документ для ИП на УСН, на основании которого налоговая инспекция контролирует, что налоги рассчитаны правильно. ИП на ПСН используют аналог — КУД, или книгу учёта доходов.
На УСН «Доходы» и ПСН учитывает все поступления. На УСН «Доходы минус расходы» раздельно учитывает доходы и подтверждённые траты.
По требованию ФНС вы обязаны предоставить КУДиР. Её отсутствие — грубое нарушение правил учёта.
Чтобы мониторить лимиты, разрешённые для УСН и ПСН, и отслеживать порог доходов для НДС на УСН.
Сервис интегрируется с банками и маркетплейсами, автоматически собирает информацию о доходах и формирует КУДиР. Если возникнут сложности, подключатся опытные бухгалтеры.
Система собирает все поступления по счёту в Точка Банке и счетам в сторонних банках, а ещё по маркетплейсам, если настроена интеграция. Показывает сумму налога к уплате с учётом уменьшения на страховые взносы.
Вы контролируете только то, чтобы от контрагентов поступали выплаты. Сервис сам фиксирует доходы в системе.
Вносите траты, а если у вас будет запрос, мы проверим, можно ли их учесть по ст. 346.16 НК РФ, и включим в КУДиР.
Вам не придётся вручную вносить убытки за прошлые периоды. Они заполняются автоматически на основе данных о доходах и расходах, которые вы отразили в сервисе.
Доходы автоматически подтягиваются из банка и учитываются в КУД. Система сама следит, чтобы вы не превысили лимит стоимости патента.
Сервис сформирует единую КУД, если у вас несколько патентов, по всем за год. Предупредит, если вы приближаетесь к порогу по доходам, после которого право на патент утрачивается.
Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в интернет‑банк и подключите Онлайн‑бухгалтерию
Внесите или уточните информацию о компании и применяемом налоговом режиме
При необходимости настройте интеграцию с другими банками и маркетплейсами. Операции по счёту в Точка Банке мы учтём автоматически.
А если работаете и на патенте, то КУД. Посмотреть и скачать книгу учёта можно в разделе «КУДиР» в Онлайн‑бухгалтерии. .
Опытные эксперты ответят на вопросы по налоговому учёту, проверят задолженность на ЕНС, помогут составить ответ на требования ФНС и подобрать СНО. Ежедневно на связи — обращайтесь сколько угодно раз.
Рассчитывайте зарплату, ведите кадровые документы и ничего не упускайте. Ваши обязанности перед работниками — всегда под контролем. Работает для ИП с сотрудниками на УСН «Доходы».
Нужен расчётный счёт в Точка Банке
Сервис сам откладывает деньги с каждого поступления на специальный счёт и автоматически оплачивает налоги в срок. Не нужно копить вручную и бояться, что пропустите платёж.
Нужен расчётный счёт в Точка Банке
Сервис автоматически всё рассчитает и подготовит — останется только нажать кнопку «Отправить»
Вы всегда видите, из чего складывается сумма налогов и взносов
Заполните заявление на патент прямо в сервисе. Мы проконтролируем сроки и суммы оплат, создадим платёжки и напомним об окончании патента.
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Если вы подключили сервис Онлайн‑бухгалтерия, есть два сценария для того, чтобы в КУДиР были корректные данные:
Вносить записи нужно каждый раз, когда вы получили деньги от клиентов или сами что‑то оплатили. Онлайн‑бухгалтерия заполняет книгу учёта доходов и расходов автоматически на основании имеющихся в сервисе данных об операциях.
Штрафы прописаны в ст. 120 НК РФ. За отсутствие КУДиР или грубые ошибки в учёте — 10 000 ₽. Если нарушения обнаружены за несколько лет — 30 000 ₽. А если это привело к занижению налога — 20% от неуплаченной суммы, минимум 40 000 ₽ . Наш сервис защищает вас от этих рисков.
Закон разрешает как бумажный, так и электронный формат. Мы рекомендуем электронный формат КУДиР через наш сервис, так как это удобно и безопасно. В конце года вы сможете распечатать готовую книгу, прошить и заверить подписью.
Срок хранения КУДиР составляет пять лет после года, в котором она велась. В нашем сервисе все ваши КУДиР хранятся в личном кабинете, и вы можете в любой момент к ним вернуться.
Самозанятым, которые уплачивают НПД, и организациям на других режимах, кроме УСН. Но если вы ИП на УСН — вести КУДиР обязательно, а если ИП на ПСН — КУД, или книгу учёта доходов.
Для ИП на УСН заверять КУДиР в ФНС не нужно. Достаточно подписи ИП на титульном листе распечатанной книги.