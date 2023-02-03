Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

Зачисление за 15 секунд
При оплате по QR‑коду деньги быстро поступят на счёт даже в выходные и праздники
Удобно клиентам
Транзакции безопасны, а платёж проходит моментально
Всё сразу готово к работе
Онлайн‑касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД для работы по 54‑ФЗ
Привычно и надёжно
Выгодно и быстро
Удобно и просто
Эквайринг легко встроить в стороннюю онлайн‑кассу и CRM‑систему. Если онлайн‑кассы ещё нет, предложим подключить её в Точка Банке.
Техподдержка работает без ботов и скриптов. Рассматриваем каждый вопрос индивидуально и решаем его за одно обращение.
Комиссии от 2,24% с учётом НДС
Комиссия от 0,4% с учётом НДС
Позвоним и ответим на все вопросы, подберём выгодный тариф и откроем счёт
Поможем настроить эквайринг и интегрировать его с другими системами
Теперь вы можете принимать безналичные платежи
На подключение эквайринга уходит от 2 рабочих дней. За это время мы регистрируем терминал в процессинговом центре, настраиваем его под ваш бизнес и передаём курьеру. Сроки доставки зависят от вашего города — после отправки вы получите трек‑номер для отслеживания.
Приём платежей по QR‑коду и по ссылке можно запустить быстрее — он работает через приложение и подключается за 10 минут.
Любым розничным точкам, где важна скорость оплаты и простота настройки. Эквайринг подойдёт, если вы:
В Точка Банке можно принимать оплату картой, по ссылке или по QR‑коду — с зачислением за 15 секунд и ставкой от 0,4%.
Чтобы соответствовать 54‑ФЗ, в магазине должна быть онлайн‑касса с фискальным накопителем. Она должна быть зарегистрирована в налоговой и подключена к оператору фискальных данных (ОФД).
Важно формировать и выдавать покупателям чеки с обязательными реквизитами, включая QR‑код,передавать данные о продажах в налоговую через ОФД.
В Точка Банке можно подключить онлайн‑кассу, эквайринг и ОФД — и быть уверенным, что всё работает по закону.