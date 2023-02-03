Поиск
  1. tochka.com
  2. Приём платежей
  3. Эквайринг для магазинов

Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

Зачисление за 15 секунд

При оплате по QR‑коду деньги быстро поступят на счёт даже в выходные и праздники

Удобно клиентам

Транзакции безопасны, а платёж проходит моментально

Всё сразу готово к работе

Онлайн‑касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД для работы по 54‑ФЗ

Способы приёма платежей для розницы и магазинов

Картой

Привычно и надёжно

  • Оплата картами Visa, Mastercard и «Мир»
  • Комиссия от 2,24% с учётом НДС
  • Безопасность платежей
Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%
По QR‑коду

Выгодно и быстро

  • Фиксированная ставка — 0,4%
  • Деньги на счёте за 15 секунд
  • Создание в один клик прямо в телеграм‑боте

Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%
По ссылке

Удобно и просто

  • Возможность отправить ссылку в соцсетях или смс
  • Оплата картой или через СБП
Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

Откройте ещё больше возможностей

Простая интеграция с другими сервисами

Эквайринг легко встроить в стороннюю онлайн‑кассу и CRM‑систему. Если онлайн‑кассы ещё нет, предложим подключить её в Точка Банке.

Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%
Поддержка 24/7

Техподдержка работает без ботов и скриптов. Рассматриваем каждый вопрос индивидуально и решаем его за одно обращение.

Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

Тарифы на эквайринг для розницы и магазинов

Прозрачные комиссии без скрытых платежей

Торговый эквайринг

Комиссии от 2,24% с учётом НДС

QR-платежи

Комиссия от 0,4% с учётом НДС

Как подключить эквайринг для розницы

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы, подберём выгодный тариф и откроем счёт

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг и интегрировать его с другими системами

3

Готово!

Теперь вы можете принимать безналичные платежи

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Что ещё может пригодиться

alt к картинке
Онлайн-касса для ИП и ООО
alt к картинке
Оплата по QR-коду
alt к картинке
Онлайн-бухгалтерия для ИП
alt к картинке
Облачная касса

Частые вопросы

Как быстро можно подключить эквайринг для магазинов и супермаркетов?

На подключение эквайринга уходит от 2 рабочих дней. За это время мы регистрируем терминал в процессинговом центре, настраиваем его под ваш бизнес и передаём курьеру. Сроки доставки зависят от вашего города — после отправки вы получите трек‑номер для отслеживания.

Приём платежей по QR‑коду и по ссылке можно запустить быстрее — он работает через приложение и подключается за 10 минут.

Каким магазинам подойдёт эквайринг от Точка Банк?

Любым розничным точкам, где важна скорость оплаты и простота настройки. Эквайринг подойдёт, если вы:

  • продаёте продукты в супермаркете или небольшом продуктовом магазине,
  • ведёте торговлю мебелью, одеждой или обувью,
  • держите книжный магазин или лавку с подарками.

В Точка Банке можно принимать оплату картой, по ссылке или по QR‑коду — с зачислением за 15 секунд и ставкой от 0,4%.

Что нужно розничному бизнесу, чтобы соответствовать требованиям закона 54‑ФЗ?

Чтобы соответствовать 54‑ФЗ, в магазине должна быть онлайн‑касса с фискальным накопителем. Она должна быть зарегистрирована в налоговой и подключена к оператору фискальных данных (ОФД).

Важно формировать и выдавать покупателям чеки с обязательными реквизитами, включая QR‑код,передавать данные о продажах в налоговую через ОФД.

В Точка Банке можно подключить онлайн‑кассу, эквайринг и ОФД — и быть уверенным, что всё работает по закону.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Эквайринг для магазинов и супермаркетов, прием платежей для розницы с комиссией от 0,4% - Точка Банк