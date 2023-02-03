Эквайринг для розницы и магазинов от 0,4%

На подключение эквайринга уходит от 2 рабочих дней. За это время мы регистрируем терминал в процессинговом центре, настраиваем его под ваш бизнес и передаём курьеру. Сроки доставки зависят от вашего города — после отправки вы получите трек‑номер для отслеживания.

Приём платежей по QR‑коду и по ссылке можно запустить быстрее — он работает через приложение и подключается за 10 минут.