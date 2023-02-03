Выставите счёт на оплату онлайн

Счёт — это запрос на оплату, где указаны сумма и реквизиты. Его можно создать онлайн и использовать как ИП, так и юрлицам на любой системе налогообложения.

Счёт‑фактура обязательна при работе с НДС. Без неё НДС нельзя принять к вычету. Она подтверждает отгрузку или оказание услуги и выставляется в течение 5 рабочих дней.

С 2025 года счёт‑фактуру придётся оформлять и на УСН, если потеряно освобождение от НДС.

Форма у счёта свободная, у счёта‑фактуры — утверждённая.