Выставите счёт на оплату онлайн

Заполните форму
Чтобы выставить счёт онлайн, нужно указать реквизиты для платежа и стоимость покупки
Скачайте счёт на оплату
Отправьте файл в PDF или XLSX контрагенту или распечатайте
Счёт
Реквизиты контрагента
Ваши реквизиты
Дополнительно
Счёт на оплату — это документ для обоснования платежа. Со счетами предпринимателям проще отслеживать, кому, когда и сколько нужно заплатить. Кроме того, счёт позволяет избежать ошибок: не надо искать договор, проверять сумму, вводить реквизиты.
Вы можете бесплатно выставить счёт онлайн в нашем конструкторе. Для этого заполните форму и скачайте готовый счёт на оплату в нужном формате. Можно выставить счёт для ИП, ООО и самозанятых. Контрагенту проще всего оплатить счёт по QR‑коду в приложении своего банка.
Параметры для выставления счёта не закреплены законом, но вот что было бы полезно указать:
— Дату создания счёта
— Номер счёта
— Сумму НДС или его отсутствие в сумме оплаты
— Должность и подпись человека, который выставил счёт
— Для плательщика — наименование и адрес
— Для получателя — ИНН, КПП, банковские реквизиты
— Для товаров и услуг — их название, количество и единицы измерения, стоимость по каждому наименованию и итоговую сумму
Счёт — это запрос на оплату, где указаны сумма и реквизиты. Его можно создать онлайн и использовать как ИП, так и юрлицам на любой системе налогообложения.
Счёт‑фактура обязательна при работе с НДС. Без неё НДС нельзя принять к вычету. Она подтверждает отгрузку или оказание услуги и выставляется в течение 5 рабочих дней.
С 2025 года счёт‑фактуру придётся оформлять и на УСН, если потеряно освобождение от НДС.
Форма у счёта свободная, у счёта‑фактуры — утверждённая.
Счёт на оплату может заменить договор, если стороны договорились устно — тогда они могут оформить отношения через счёт‑договор или счёт‑оферту. Это удобно, когда условий немного, например, при розничной продаже или если есть рамочный договор.
В таких случаях юрлицо или ИП может выставить счёт на оплату онлайн и бесплатно, без сложных документов, а в комментарии к счёту указать подробные условия оплаты, поставки и другие детали.
Счёт для ИП или ООО можно выставить даже онлайн — в рублях или иностранной валюте, как договоритесь с клиентом. Всё зависит от условий сделки.
Подпись в счёте необязательна, но на практике счёт часто подписывают и отправляют вместе с закрывающим документом: актом или накладной. Печать тоже не требуется, но, если это прописано во внутренних правилах компании, лучше её поставить.
Скан подписи или печати не аналогичны подписанию ручкой. Если же вы хотите подписывать документы онлайн, а не на бумаге, можете воспользоваться электронным документооборотом в Точка Банке.
Да, счёт можно отправить через электронный документооборот. Выставить счёт онлайн через ЭДО просто: документ оформляется в свободной форме и передаётся клиенту по защищённому каналу.
Срок действия счёта можно указать в договоре или прямо в счёте. Если не указали, действует правило «в течение нормально необходимого для этого времени» (п. 1 ст. 441 ГК РФ), обычно это несколько дней.
При необходимости можно выписать счёт онлайн повторно без каких‑либо ограничений.
Да, можно выставить счёт задним числом, если в договоре нет ограничений. Главное, чтобы это устраивало обе стороны. Нарушения закона тут нет.
Если в счёте допущена ошибка, сделайте новый счёт онлайн — это бесплатно — и отправьте его клиенту. Счёт не первичный документ, поэтому можно без проблем заменить его новым вариантом, главное — сообщить контрагенту, какой из счетов корректный.