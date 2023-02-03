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Электронный документооборот с контрагентами

Электронный документооборот с контрагентами
Точка Банк — оператор ЭДО
Создавайте, подписывайте и отправляйте документы контрагентам в пару кликов прямо в интернет-банке

Удобно вам — подходит вашим партнёрам

Готовые шаблоны документов

Не нужно формировать акты, счета‑фактуры, УПД и счета вручную — создавайте их по актуальным шаблонам и подписывайте прямо в ЭДО

Роуминг с сервисами ЭДО

Отправляйте документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском и не только. Сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам.

Все оплаты под контролем

Учтём в акте сверки платежи и закрывающие документы от контрагентов. Отслеживать долги и взаиморасчёты станет проще.

Синхронизация 1С и ЭДО от Точка Банк

Проверим первичные документы на ошибки, распознаем номенклатуры и сэкономим время бухгалтера — автоматически загрузим данные в вашу 1С

Всё проще с ЭДО от Точка Банк

Снижайте риски: обменивайтесь юридически значимыми документами с контрагентами онлайн. Автоматически подгрузим данные партнёра и ваши реквизиты — заполнять их вручную не придётся.

Всё проще с ЭДО от Точка Банк

Какими документами можно обмениваться в ЭДО

— Счета на оплату
— Акты выполненных работ
— Универсальные передаточные документы, или УПД
— Счета‑фактуры
— Товарные накладные
— Договоры и прочие документы

Как перейти на ЭДО с контрагентами

Вы и контрагент в ЭДО от Точка Банка
Контрагент — клиент другого оператора
1

Зайти в раздел «Документооборот»

2

Создать документ

Выберите документ из готовых или загрузите новый

3

Нажать «Подписать и отправить»

Можно выбрать квалифицированную ЭП или неквалифицированную ЭП

1

Подключите тариф «Продвинутый»

В ЭДО от Точка Банка с любым пакетом исходящих документов

2

Зайдите в «Настройки сервиса»

Получите ID для роуминга

3

Подготовьте документ

Создайте документ, выберите оператора контрагента, подпишите своей КЭП и отправьте

Как в ЭДО отправить
приглашение контрагенту

Смотрите в нашей видеоинструкции

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Наши партнёры

Пользователи ЭДО от Точка Банка могут обмениваться документами с клиентами других операторов:
СДЭК Траст
СБИС
Астрал Такском
Сбер Корус
Миг 24
Контур Диадок
LeraData
Такском
ЭВОТОР
Отправим документы в любую систему ЭДО

Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадоком, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.

Как подключить ЭДО с контрагентами

Если у вас ещё нет
расчётного счёта

Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть.

Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

Если у вас уже есть расчётный счёт

Просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.

Там вы сможете быстро отправлять и подписывать документы, а также управлять ими в удобное время.

Стоимость подключения ЭДО с контрагентами

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как проверить, есть ли ЭДО у контрагента?

Самый простой способ — запросить у контрагента идентификатор в системе ЭДО. Если он работает с электронными документами, то без проблем предоставит эти данные. Также можно направить официальный запрос на email или через бухгалтерию. Альтернативный вариант — поискать контрагента в справочниках вашего оператора ЭДО: многие платформы, например «Диадок», СБИС, «Такском», показывают, зарегистрирован ли партнёр в их сети. Но учтите: если контрагент работает с другим оператором, в вашем справочнике его может не быть — это не значит, что ЭДО у него нет.

Что делать, если контрагент не подписывает документы в ЭДО?

В первую очередь свяжитесь с ним и выясните причину. По закону 63‑ФЗ электронная подпись приравнивается к собственноручной, но отказаться от подписания контрагент может, например, из‑за технического сбоя, отсутствия доступа к системе или внутренних правил. Действуйте по шагам:

- Направьте повторное уведомление о документе через вашу систему ЭДО.

- Позвоните или напишите контрагенту, возможно, он просто не заметил документ.

- Если причина в том, что у него нет актуальной электронной подписи, предложите помощь — ссылку на удостоверяющий центр или инструкцию.

- Когда контрагент систематически игнорирует подписание, это уже риск: вы не получите подтверждённый документ. В такой ситуации возвращайтесь к бумажному обмену или фиксируйте отказ в переписке — для суда это может стать доказательством его недобросовестности.

Почему контрагент не видит документ в ЭДО?

Чаще всего проблема в неверных настройках или в том, что документ отправлен не туда.

Проверьте два основных момента:

- Вы отправили документ на правильный идентификатор (ID) контрагента? Ошибка даже в одном символе делает документ невидимым для получателя.

- Поддерживают ли ваши системы ЭДО обмен между разными операторами? Если нет, то документ просто не доходит — контрагент не может его увидеть.

Обязательно ли подписывать соглашение об ЭДО с контрагентом?

Нет, отдельное соглашение об ЭДО не обязательно, но оно крайне желательно. По закону, ст. 434 ГК РФ, достаточно, чтобы стороны заранее договорились о порядке обмена электронными документами. Эта договорённость может быть частью основного договора в виде отдельного пунктаили оформлена как приложение. Однако на практике без письменного соглашения вы рискуете: контрагент в любой момент может заявить, что не признаёт электронные документы. В соглашении стоит прописать:

- какие документы вы обмениваете, например счета, акты, накладные;

- признание электронной подписи равнозначной собственноручной;

- сроки подписания.

Если контрагент отказывается подписывать такое соглашение — это красный флаг. Лучше не переходить на ЭДО или дублировать бумагу.

Как в ЭДО пригласить контрагента?

В ЭДО есть несколько способов пригласить партнёров к обмену документами. Это можно сделать массово через список контрагентов, по ИНН или названию компании, а также отправкой приглашения на email.

В ЭДО от Точка Банка мы сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.

Как найти контрагента по идентификатору в электронном документообороте?

В ЭДО от Точка Банка перейдите в раздел «Контрагенты». Выберите поиск по идентификатору. Введите код, полученный от партнёра.

Как узнать оператора ЭДО по ИНН контрагента?

Напрямую по ИНН определить оператора ЭДО невозможно — эти данные не публикуются в открытых реестрах. Единственный легальный способ — запросить у самого контрагента. Исключение: если ваш оператор ЭДО имеет собственную базу зарегистрированных компаний, например, СБИС или Диадок часто показывают, есть ли у контрагента аккаунт в их системе. Но учтите: контрагент может быть зарегистрирован у другого оператора, и тогда в базе вашего оператора его не будет. Совет: не тратьте время на самостоятельный поиск — просто напишите контрагенту: «Для настройки ЭДО сообщите, пожалуйста, вашего оператора и ID».

Как определить, совместимы ли системы ЭДО моей компании и контрагента?

Совместимость систем ЭДО можно проверить через ИНН контрагента в вашей системе. Если операторы разные, настраивается роуминг.

Какие риски при переходе на ЭДО с контрагентами, которые ранее работали только с бумагой?

Основной риск — человеческий фактор и непонимание технологии. Контрагент может:

- случайно подписать документ не той подписью или не проверить реквизиты;

- забыть сохранить файл или не разобраться в интерфейсе;

- а главное — не признать юридическую силу электронного документа, если вы заранее не подписали соглашение об ЭДО.

Ещё один риск: у контрагента может оказаться просроченная или неквалифицированная подпись, которая не принимается налоговой. Как снизить риски:

- Проведите с контрагентом короткое обучение: покажите, как открыть, подписать и отправить документ.

- Начните с простых документов — счетов, актов — в тестовом режиме.

- Первое время дублируйте бумажные версии, до тех пор пока не убедитесь, что обе стороны уверенно работают в ЭДО. И обязательно оформите отдельное соглашение об ЭДО до начала обмена.

Как подписывать электронные документы, если у партнёра нет электронной подписи?

Без электронной подписи электронный документ не будет иметь юридическую значимость. Если у партнёра нет подписи, у вас три варианта:

1. Вернуться к бумажному документообороту — распечатать, подписать синей ручкой, отсканировать и отправить по email.

2. Помочь партнёру получить электронную подпись — подсказать аккредитованный удостоверяющий центр.

3. Использовать простую электронную подпись, но только если вы обмениваетесь неформализованными документами и вы прописали это в соглашении. Для счетов‑фактур и УПД нужна КЭП.

Что делать, если контрагент работает с другим оператором ЭДО?

Вам нужно настроить роуминг.

Если вы работаете в ЭДО от Точка Банка, мы сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить 1. Перейдите в сервис «Документооборот». 2. Создайте новый или загрузите готовый документ. 3. Подпишите документ электронной подписью и отправьте в систему ЭДО, которой пользуется контрагент. 

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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ЭДО с контрагентами: документооборот с клиентами и партнёрами — Точка Банк