Электронный документооборот с контрагентами

В первую очередь свяжитесь с ним и выясните причину. По закону 63‑ФЗ электронная подпись приравнивается к собственноручной, но отказаться от подписания контрагент может, например, из‑за технического сбоя, отсутствия доступа к системе или внутренних правил. Действуйте по шагам:

- Направьте повторное уведомление о документе через вашу систему ЭДО.

- Позвоните или напишите контрагенту, возможно, он просто не заметил документ.

- Если причина в том, что у него нет актуальной электронной подписи, предложите помощь — ссылку на удостоверяющий центр или инструкцию.

- Когда контрагент систематически игнорирует подписание, это уже риск: вы не получите подтверждённый документ. В такой ситуации возвращайтесь к бумажному обмену или фиксируйте отказ в переписке — для суда это может стать доказательством его недобросовестности.