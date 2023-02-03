Электронный документооборот с контрагентами

Не нужно формировать акты, счета‑фактуры, УПД и счета вручную — создавайте их по актуальным шаблонам и подписывайте прямо в ЭДО
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Создайте документ, выберите оператора контрагента, подпишите своей КЭП и отправьте
Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадоком, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.
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Самый простой способ — запросить у контрагента идентификатор в системе ЭДО. Если он работает с электронными документами, то без проблем предоставит эти данные. Также можно направить официальный запрос на email или через бухгалтерию. Альтернативный вариант — поискать контрагента в справочниках вашего оператора ЭДО: многие платформы, например «Диадок», СБИС, «Такском», показывают, зарегистрирован ли партнёр в их сети. Но учтите: если контрагент работает с другим оператором, в вашем справочнике его может не быть — это не значит, что ЭДО у него нет.
В первую очередь свяжитесь с ним и выясните причину. По закону 63‑ФЗ электронная подпись приравнивается к собственноручной, но отказаться от подписания контрагент может, например, из‑за технического сбоя, отсутствия доступа к системе или внутренних правил. Действуйте по шагам:
- Направьте повторное уведомление о документе через вашу систему ЭДО.
- Позвоните или напишите контрагенту, возможно, он просто не заметил документ.
- Если причина в том, что у него нет актуальной электронной подписи, предложите помощь — ссылку на удостоверяющий центр или инструкцию.
- Когда контрагент систематически игнорирует подписание, это уже риск: вы не получите подтверждённый документ. В такой ситуации возвращайтесь к бумажному обмену или фиксируйте отказ в переписке — для суда это может стать доказательством его недобросовестности.
Чаще всего проблема в неверных настройках или в том, что документ отправлен не туда.
Проверьте два основных момента:
- Вы отправили документ на правильный идентификатор (ID) контрагента? Ошибка даже в одном символе делает документ невидимым для получателя.
- Поддерживают ли ваши системы ЭДО обмен между разными операторами? Если нет, то документ просто не доходит — контрагент не может его увидеть.
Нет, отдельное соглашение об ЭДО не обязательно, но оно крайне желательно. По закону, ст. 434 ГК РФ, достаточно, чтобы стороны заранее договорились о порядке обмена электронными документами. Эта договорённость может быть частью основного договора в виде отдельного пунктаили оформлена как приложение. Однако на практике без письменного соглашения вы рискуете: контрагент в любой момент может заявить, что не признаёт электронные документы. В соглашении стоит прописать:
- какие документы вы обмениваете, например счета, акты, накладные;
- признание электронной подписи равнозначной собственноручной;
- сроки подписания.
Если контрагент отказывается подписывать такое соглашение — это красный флаг. Лучше не переходить на ЭДО или дублировать бумагу.
В ЭДО есть несколько способов пригласить партнёров к обмену документами. Это можно сделать массово через список контрагентов, по ИНН или названию компании, а также отправкой приглашения на email.
В ЭДО от Точка Банка мы сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.
В ЭДО от Точка Банка перейдите в раздел «Контрагенты». Выберите поиск по идентификатору. Введите код, полученный от партнёра.
Напрямую по ИНН определить оператора ЭДО невозможно — эти данные не публикуются в открытых реестрах. Единственный легальный способ — запросить у самого контрагента. Исключение: если ваш оператор ЭДО имеет собственную базу зарегистрированных компаний, например, СБИС или Диадок часто показывают, есть ли у контрагента аккаунт в их системе. Но учтите: контрагент может быть зарегистрирован у другого оператора, и тогда в базе вашего оператора его не будет. Совет: не тратьте время на самостоятельный поиск — просто напишите контрагенту: «Для настройки ЭДО сообщите, пожалуйста, вашего оператора и ID».
Совместимость систем ЭДО можно проверить через ИНН контрагента в вашей системе. Если операторы разные, настраивается роуминг.
Основной риск — человеческий фактор и непонимание технологии. Контрагент может:
- случайно подписать документ не той подписью или не проверить реквизиты;
- забыть сохранить файл или не разобраться в интерфейсе;
- а главное — не признать юридическую силу электронного документа, если вы заранее не подписали соглашение об ЭДО.
Ещё один риск: у контрагента может оказаться просроченная или неквалифицированная подпись, которая не принимается налоговой. Как снизить риски:
- Проведите с контрагентом короткое обучение: покажите, как открыть, подписать и отправить документ.
- Начните с простых документов — счетов, актов — в тестовом режиме.
- Первое время дублируйте бумажные версии, до тех пор пока не убедитесь, что обе стороны уверенно работают в ЭДО. И обязательно оформите отдельное соглашение об ЭДО до начала обмена.
Без электронной подписи электронный документ не будет иметь юридическую значимость. Если у партнёра нет подписи, у вас три варианта:
1. Вернуться к бумажному документообороту — распечатать, подписать синей ручкой, отсканировать и отправить по email.
2. Помочь партнёру получить электронную подпись — подсказать аккредитованный удостоверяющий центр.
3. Использовать простую электронную подпись, но только если вы обмениваетесь неформализованными документами и вы прописали это в соглашении. Для счетов‑фактур и УПД нужна КЭП.
Вам нужно настроить роуминг.
Если вы работаете в ЭДО от Точка Банка, мы сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить 1. Перейдите в сервис «Документооборот». 2. Создайте новый или загрузите готовый документ. 3. Подпишите документ электронной подписью и отправьте в систему ЭДО, которой пользуется контрагент.