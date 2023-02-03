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Электронный документооборот
для ИП

С ЭДО всё проще
Создавайте, отправляйте и подписывайте документы в пару кликов прямо в интернет-банке

Зачем ЭДО бизнесу

С каждым годом всё больше категорий бизнеса по новым законам обязаны переходить на электронный документооборот. Уже сейчас ЭДО помогает ИП:
Автоматизировать процессы

— Мгновенно создавать и отправлять документы контрагентам

— Настроить синхронизацию с бухгалтерией — не придётся вносить первичку вручную в 1С, данные подтянутся из ЭДО

Повысить прозрачность

— Легко находить документы по нужным фильтрам: видам, статусам, годам, суммам

— Контролировать статусы: всегда видны исходящие, входящие и подписанные документы

— Хранить документы в электронном архиве, чтобы избежать утери


Придать юридическую силу

— Подтверждать сделки: документы, которыми обмениваются в ЭДО, имеют такую же силу, как бумажные

— Гарантировать неизменность документа с момента подписания

— Соблюдать закон: для налоговых документов, таких как счета‑фактуры и УПД, законодательно закреплён особый формат и отправлять их в электронном виде можно только в ЭДО

Работать с документами легко в ЭДО от Точка Банк
Создавайте в пару кликовГотовые шаблоны счетов на оплату, актов, счетов-фактур и не только есть в удобном конструкторе
Обменивайтесь с кем угодноДаже если контрагенты работают в других системах: СБИС, Диадоке, Астрал, Такскоме &mdash; или вообще без ЭДО
Подписывайте с максимальной защитойЭлектронную подпись нельзя подделать, а актуальность легко проверить онлайн
Контролируйте все расчётыАкты сверки формируются автоматически. Сервис сам покажет неоплаченные счета &mdash; не нужно искать их вручную
Документы, которыми может обмениваться ИП в ЭДО

— Счета на оплату

— Акты выполненных работ

— Универсальные передаточные документы, или УПД

— Счета‑фактуры

— Товарные накладные

— Договоры и прочие документы

Электронная подпись для ИП

Неквалифицированная ЭП Квалифицированная ЭП

Смс-код, или НЭП

Считается неквалифицированной электронной подписью, выпускается онлайн через Госуслуги. Чтобы использовать НЭП, нужно заключить соглашение о таком способе подписания документов.

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Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Что такое ЭДО?

ЭДО — это электронный документооборот, который позволяет индивидуальным предпринимателям и организациям обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами и госорганами в цифровом виде.

Как подключить и настроить ЭДО?

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, настройка ЭДО займёт пару минут в интернет‑банке. Если счёта нет, мы поможем его открыть, и вы получите доступ к сервису «Документооборот». Оставьте заявку, чтобы открыть счёт в Точка Банке. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

Как подключить ЭДО для ИП бесплатно?

Выберите тариф «Базовый» от Точка Банка. Он бесплатный и подойдёт, если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью.

Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».

Как ИП перейти на ЭДО?

Чтобы перейти на ЭДО, выберите оператора. Убедитесь, что сервис подходит под ваш формат документов и есть синхронизация с 1С. Затем получите квалифицированную электронную подпись, если, к примеру, планируете работать с УПД и отправлять отчётность в ФНС. После этого зарегистрируйтесь у оператора. Если используете бухгалтерскую программу — настройте интеграцию, если нет — работайте через веб‑версию или приложение. Остаётся найти контрагентов в системе по идентификатору и отправить им приглашение.

Можно ли совмещать электронный и бумажный документообороты?

Да, законодательство это не запрещает. Вы можете по желанию работать с частью контрагентов в ЭДО, а с другими — на бумаге. Однако полный переход на электронный документооборот для ИП выгоднее и удобнее.

Что, если у контрагента другой оператор ЭДО?

Благодаря роумингу с другими операторами ЭДО это не проблема. Наша платформа настроена на обмен со всеми крупными системами, и ваш контрагент получит документ без каких‑либо сложностей.

Как обеспечивается безопасность документов в ЭДО?

Документ в ЭДО защищён от изменений и подделки лучше, чем бумажный:

— используется усиленная электронная подпись, или КЭП;

— шифруются все данные и при пересылке, и на серверах;

— при оформлении строго выполняются все требования российского законодательства.

Можно ли ИП учесть затраты на ЭДО в расходах при УСН, ОСНО и АУСН?

Конечно. Вот как это работает для разных налоговых режимов, чтобы ИП учесть расходы на ЭДО:

— ИП на ОСНО: включается в прочие расходы, уменьшая базу по НДФЛ;

— ИП на УСН «Доходы минус расходы»: учитывается в составе прочих расходов для расчёта единого налога;

— ИП на АУСН: правила те же, что и на УСН. Расход учитывается при объекте «Доходы минус расходы».

Важно: сохраняйте договор и документы об оплате от оператора ЭДО. Например, счета‑фактуры и акты. Для ИП на УСН с объектом «Доходы» учёт этих затрат не предусмотрен.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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ЭДО для ИП | Документооборот для индивидуального предпринимателя — Точка Банк