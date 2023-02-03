— Мгновенно создавать и отправлять документы контрагентам
— Настроить синхронизацию с бухгалтерией — не придётся вносить первичку вручную в 1С, данные подтянутся из ЭДО
— Легко находить документы по нужным фильтрам: видам, статусам, годам, суммам
— Контролировать статусы: всегда видны исходящие, входящие и подписанные документы
— Хранить документы в электронном архиве, чтобы избежать утери
— Подтверждать сделки: документы, которыми обмениваются в ЭДО, имеют такую же силу, как бумажные
— Гарантировать неизменность документа с момента подписания
— Соблюдать закон: для налоговых документов, таких как счета‑фактуры и УПД, законодательно закреплён особый формат и отправлять их в электронном виде можно только в ЭДО
— Счета на оплату
— Акты выполненных работ
— Универсальные передаточные документы, или УПД
— Счета‑фактуры
— Товарные накладные
— Договоры и прочие документы
Считается неквалифицированной электронной подписью, выпускается онлайн через Госуслуги. Чтобы использовать НЭП, нужно заключить соглашение о таком способе подписания документов.
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
ЭДО — это электронный документооборот, который позволяет индивидуальным предпринимателям и организациям обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами и госорганами в цифровом виде.
Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, настройка ЭДО займёт пару минут в интернет‑банке. Если счёта нет, мы поможем его открыть, и вы получите доступ к сервису «Документооборот». Оставьте заявку, чтобы открыть счёт в Точка Банке. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.
Выберите тариф «Базовый» от Точка Банка. Он бесплатный и подойдёт, если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью.
Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».
Чтобы перейти на ЭДО, выберите оператора. Убедитесь, что сервис подходит под ваш формат документов и есть синхронизация с 1С. Затем получите квалифицированную электронную подпись, если, к примеру, планируете работать с УПД и отправлять отчётность в ФНС. После этого зарегистрируйтесь у оператора. Если используете бухгалтерскую программу — настройте интеграцию, если нет — работайте через веб‑версию или приложение. Остаётся найти контрагентов в системе по идентификатору и отправить им приглашение.
Да, законодательство это не запрещает. Вы можете по желанию работать с частью контрагентов в ЭДО, а с другими — на бумаге. Однако полный переход на электронный документооборот для ИП выгоднее и удобнее.
Благодаря роумингу с другими операторами ЭДО это не проблема. Наша платформа настроена на обмен со всеми крупными системами, и ваш контрагент получит документ без каких‑либо сложностей.
Документ в ЭДО защищён от изменений и подделки лучше, чем бумажный:
— используется усиленная электронная подпись, или КЭП;
— шифруются все данные и при пересылке, и на серверах;
— при оформлении строго выполняются все требования российского законодательства.
Конечно. Вот как это работает для разных налоговых режимов, чтобы ИП учесть расходы на ЭДО:
— ИП на ОСНО: включается в прочие расходы, уменьшая базу по НДФЛ;
— ИП на УСН «Доходы минус расходы»: учитывается в составе прочих расходов для расчёта единого налога;
— ИП на АУСН: правила те же, что и на УСН. Расход учитывается при объекте «Доходы минус расходы».
Важно: сохраняйте договор и документы об оплате от оператора ЭДО. Например, счета‑фактуры и акты. Для ИП на УСН с объектом «Доходы» учёт этих затрат не предусмотрен.