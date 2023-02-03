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Договор для бизнеса

Договор для бизнеса
Работать с договорами легко
Создавайте, подписывайте и отправляйте договоры онлайн в ЭДО от Точка Банк
Что такое договор

Договор — это документ, который устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности и фиксирует условия сотрудничества или сделки

С помощью договора вы

Закрепляете условия

Что, когда и как должно быть сделано

Защищаете себя

От невыполнения обязательств, срывов сроков и финансовых потерь

Выстраиваете доверие

Создаёте прозрачный процесс для всех участников, избегаете споров и недопонимания

Как выглядит договор

Образец договора

Создавайте договоры в ЭДО
от Точка Банк

Работайте с документами прямо в интернет‑банке. В сервисе можно подписать любой договор: используйте готовый шаблон договора о возмездном оказании услуг или загрузите свой в пару кликов. Всё быстро, удобно и без лишней рутины.

Картинка

Обменивайтесь договорами в ЭДО

Быстро и безопасно работайте с электронными договорами

Отправляйте мгновенно

Не придётся долго ждать: контрагент оперативно получит договор на подписание онлайн, и вы ускорите сделку 

Подписывайте официально

В ЭДО договоры подписываются электронной подписью. Это гарантирует юридическую силу документа и то, что в него нельзя вносить односторонние правки без согласования

Храните надёжно

Договоры хранятся в защищённом формате, что исключает потерю или подделку

Находите любой договор

Достаточно в сервисе ввести название документа, номер или дату

Подписывайте документы в ЭДО
от 0 ₽

Как подписать договор в ЭДО

1. Откройте в ЭДО сформированный договор

2. Нажмите «Подписать»

3. Выберите вид подписи

Квалифицированная электронная подпись, или КЭП

Отправляйте документы контрагентам в их сервисы ЭДО

Выдаётся на платной токен-флешке

Выпустить КЭП можно через налоговую или партнёра Точка Банка

Подходит для любых документов

Подписывайте УПД, счета‑фактуры и остальные документы: акты, договоры, отчётность

Действует до 15 месяцев

КЭП нужно регулярно перевыпускать — это бесплатно и можно сделать онлайн

Смс-код, или НЭП

Работайте с самозанятыми, физлицами и контрагентами, у которых нет своего ЭДО

Подписание через смс-код

Прямо со смартфона — работайте с документами даже в дороге

Выпуск НЭП в один клик

Не нужно ходить в налоговую или удостоверяющий центр

Для большинства документов

Подписывайте акты, накладные, договоры и прочее — всё, кроме УПД и счетов‑фактур

Как отправить договор в ЭДО

1

Оставьте заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот

2

Заполните договор

У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками. Просто введите ИНН или название контрагента, и реквизиты подтянутся. Остальные данные заполните вручную.

3

Подпишите и отправьте

Подписать можно квалифицированной электронной подписью или через смс‑код и отправить контрагенту в ЭДО или на электронную почту

Как расторгнуть договор в ЭДО

Если контрагент ещё не подписал договор, его можно аннулировать в ЭДО в одностороннем порядке. Если договор подписан, отправьте контрагенту запрос на аннулирование.
Контрагент работает в ЭДО

Отправьте запрос на аннулирование прямо в системе ЭДО, подпишите КЭП и дождитесь подтверждения от контрагента.

Контрагент без ЭДО

Создайте соглашение об аннулировании в ЭДО, подпишите ЭП и отправьте на электронную почту. Убедитесь, что контрагент получил и подписал соглашение.

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Частые вопросы

Как заключить договор в ЭДО?

Создайте новый договор и заполните или загрузите готовый документ в систему и подпишите электронной подписью.

В каком формате отправлять документы в ЭДО?

Документы в ЭДО отправляются в цифровом виде — это не сканы бумажных документов, а электронные файлы. Формализованные документы, например УПД, передаются в формате XML. Он универсальный и корректно отображается в любых приложениях ЭДО. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, DOCX, XLSX, JPG и других форматах, в зависимости от типа документа и требований контрагентов. 

Как подписать договор в ЭДО задним числом?

При подписании документов в ЭДО проставляется текущая дата. Подписать его задним числом невозможно.

Как загрузить договор в электронный документооборот Точка Банка?

В разделе «Документооборот» выберите «Загрузить» → фото, скан или файл. 

Как заполнить договор в ЭДО

В ЭДО от Точка Банка есть готовая форма для договора возмездного оказания услуг. Укажите ИНН контрагента, а реквизиты подтянутся автоматически.

Самостоятельно отметьте условия договора, заполните поля:

— Сумма сделки

— Договор действует до

— Предмет договора

Кому и когда нужен договор ?

Договор позволяет бизнесу безопасно работать с внешними контрагентами. Он страхует от недопонимания, финансовых потерь и юридических конфликтов.

Предпринимателям и организациям договор может потребоваться, чтобы зафиксировать:

— Конкретный перечень товаров или услуг

— Требования к качеству и результату

— Сроки поставки товаров или оказания услуг

— Способ коммуникации

— Порядок сдачи‑приёмки

— Стоимость и порядок расчётов

 Ответственность исполнителя и заказчика

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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