Договор — это документ, который устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности и фиксирует условия сотрудничества или сделки
Что, когда и как должно быть сделано
От невыполнения обязательств, срывов сроков и финансовых потерь
Создаёте прозрачный процесс для всех участников, избегаете споров и недопонимания
Работайте с документами прямо в интернет‑банке. В сервисе можно подписать любой договор: используйте готовый шаблон договора о возмездном оказании услуг или загрузите свой в пару кликов. Всё быстро, удобно и без лишней рутины.
Не придётся долго ждать: контрагент оперативно получит договор на подписание онлайн, и вы ускорите сделку
В ЭДО договоры подписываются электронной подписью. Это гарантирует юридическую силу документа и то, что в него нельзя вносить односторонние правки без согласования
Договоры хранятся в защищённом формате, что исключает потерю или подделку
Достаточно в сервисе ввести название документа, номер или дату
1. Откройте в ЭДО сформированный договор
2. Нажмите «Подписать»
3. Выберите вид подписи
Выпустить КЭП можно через налоговую или партнёра Точка Банка
Подписывайте УПД, счета‑фактуры и остальные документы: акты, договоры, отчётность
КЭП нужно регулярно перевыпускать — это бесплатно и можно сделать онлайн
Прямо со смартфона — работайте с документами даже в дороге
Не нужно ходить в налоговую или удостоверяющий центр
Подписывайте акты, накладные, договоры и прочее — всё, кроме УПД и счетов‑фактур
Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот
У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками. Просто введите ИНН или название контрагента, и реквизиты подтянутся. Остальные данные заполните вручную.
Подписать можно квалифицированной электронной подписью или через смс‑код и отправить контрагенту в ЭДО или на электронную почту
Отправьте запрос на аннулирование прямо в системе ЭДО, подпишите КЭП и дождитесь подтверждения от контрагента.
Создайте соглашение об аннулировании в ЭДО, подпишите ЭП и отправьте на электронную почту. Убедитесь, что контрагент получил и подписал соглашение.
Создайте новый договор и заполните или загрузите готовый документ в систему и подпишите электронной подписью.
Документы в ЭДО отправляются в цифровом виде — это не сканы бумажных документов, а электронные файлы. Формализованные документы, например УПД, передаются в формате XML. Он универсальный и корректно отображается в любых приложениях ЭДО. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, DOCX, XLSX, JPG и других форматах, в зависимости от типа документа и требований контрагентов.
При подписании документов в ЭДО проставляется текущая дата. Подписать его задним числом невозможно.
В разделе «Документооборот» выберите «Загрузить» → фото, скан или файл.
В ЭДО от Точка Банка есть готовая форма для договора возмездного оказания услуг. Укажите ИНН контрагента, а реквизиты подтянутся автоматически.
Самостоятельно отметьте условия договора, заполните поля:
— Сумма сделки
— Договор действует до
— Предмет договора
Договор позволяет бизнесу безопасно работать с внешними контрагентами. Он страхует от недопонимания, финансовых потерь и юридических конфликтов.
Предпринимателям и организациям договор может потребоваться, чтобы зафиксировать:
— Конкретный перечень товаров или услуг
— Требования к качеству и результату
— Сроки поставки товаров или оказания услуг
— Способ коммуникации
— Порядок сдачи‑приёмки
— Стоимость и порядок расчётов
— Ответственность исполнителя и заказчика