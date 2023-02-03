Документы в ЭДО отправляются в цифровом виде — это не сканы бумажных документов, а электронные файлы. Формализованные документы, например УПД, передаются в формате XML. Он универсальный и корректно отображается в любых приложениях ЭДО. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, DOCX, XLSX, JPG и других форматах, в зависимости от типа документа и требований контрагентов.