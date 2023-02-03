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Счёт-фактура

Счёт-фактура
Работать с документами легко
Создавайте, подписывайте и отправляйте счета-фактуры онлайн в ЭДО от Точка Банк

Что такое счёт‑фактура, СЧФ

Счёт‑фактура — это бухгалтерский документ, который подтверждает, что товар отгружен или услуга оказана, а покупатель по нему может сделать вычет НДС
Простыми словами

Счёт‑фактура похож на чек из магазина, только для бизнеса: в нём указан товар, стоимость и НДС.

Часто используется аббревиатура СЧФ, СФ или ЭСФ, когда документ оформлен в электронном виде.

Что такое счёт-фактура СЧФ

Кому и когда нужен счёт-фактура

Продавцу
  •  Даёт право на вычет НДС, если организация на ОСН
  • Подтверждает расходы для налога на прибыль

Покупателю
  • Подтверждает начисление НДС в бюджет
  • Является частью налоговой отчетности, вносится в книги покупок и продаж
В каких случаях
  • Когда продаёте товар или услугу с НДС
  • При экспорте товаров
  • Если передаёте имущество, с которого нужно платить налоги
Создавайте счета‑фактуры в ЭДО от Точка Банк

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Электронный счёт‑фактура, ЭСФ

Цифровой документ

Это счёт‑фактура, который создают, подписывают и отправляют онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи, или КЭП.


Аналог бумажного

Документ соответствует всем требованиям закона и равнозначен бумажному СЧФ.
В некоторых сферах используют только ЭСФ, например при госзаказах и крупных контрактах.

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По прогнозам экспертов, 75% компаний перейдут на ЭСФ к 2027 году

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Срок хранения не ограничен, документы доступны всегда, а при проверках вы быстро найдёте нужный счёт‑фактуру

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Все документы, подписанные и отправленные в ЭДО, хранятся в цифровом формате и защищены от потерь и подделок. Откройте счёт в Точка Банке, чтобы пользоваться сервисом «Документооборот».

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Электронный и бумажный СЧФ

Электронный СЧФ

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Бумажный СЧФ

Заполняется вручную — выше риск ошибок

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Как заполнять счёт‑фактуру

Образец счёта‑фактуры

Образец счёта‑фактуры
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Excel

PDF

Заполненный образец

Как заполнить счёт‑фактуру, что указать

Заполнение строк
  • Строка 1 «Номер СФ»
  • Строка 1 «Дата СФ»
  • Строка 1а «Номер и дата исправления»
  • Строка 2 «Продавец»
  • Строка 2а «Адрес»
  • Строка 3 «Грузоотправитель»
  • Строка 4 «Грузополучатель»
  • Строка 5 «К платёжно-расчётному документу»
  • Строка 6 «Покупатель»
  • Строка 6а «Адрес»
  • Строка 6б «ИНН и КПП покупателя»
  • Строка 7 «Валюта»
Заполнение граф
  • Графа 1 «Наименование товара»
  • Графа 2 «Единица измерения»
  • Графа 2 «Код единицы измерения»
  • Графа 3 «Количество (объём)»
  • Графа 4 «Цена (тарифа) за единицу измерения»
  • Графа 5 «Стоимость без НДС»
  • Графа 6 «В том числе сумма акциза»
  • Графа 7 «Налоговая ставка»
  • Графа 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю»
  • Графа 10 «Страна происхождения»
  • Графа 10 «Цифровой код страны»
  • Графа 11 «Номер таможенной декларации»

Как работать со счётом‑фактурой в ЭДО от Точка Банк

1

Оставьте заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот

2

Заполните счёт-фактуру

У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками

3

Подпишите и отправьте

Подписать можно USB‑токеном, или КЭП, и отправить контрагенту в ЭДО или на email

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Частые вопросы

Когда выставляется счёт-фактура в электронном виде?

Счёт‑фактура, в том числе электронная, выставляется в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ или получения аванса. Это общий срок по Налоговому кодексу. Для электронных счетов‑фактур особых сроков нет — они такие же, как для бумажных.

Почему продавец обязан подписать счёт-фактуру?

По счёту‑фактуре можно получить вычет НДС. Для этого документ должен быть правильно оформлен и подписан. Без этого вычесть НДС не получится.

В каком формате выгружается счёт-фактура в ЭДО?

Электронный счёт‑фактура, или ЭСФ, — это файл в формате XML. Его передают через оператора ЭДО по защищённым каналам связи. Обязательно подписывается УКЭП — усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

Что указывается в счёте-фактуре?

В счёте‑фактуре фиксируют всю ключевую информацию о сделке: реквизиты продавца и покупателя, список товаров или услуг, их стоимость, ставку и сумму НДС. На основе этих документов в дальнейшем формируют книгу покупок и книгу продаж.

Какие поля обязательные в счёте-фактуре для заполнения?

Номер документа, дата, реквизиты сторон, данные по товарам или услугам, стоимость и НДС. Если что‑то пропустить, налоговая может не принять документ для вычета НДС.

В чем отличие счёта-фактуры от накладной?

По счёту‑фактуре можно получить вычет НДС, а по накладной — нет. Накладная только подтверждает отгрузку товаров или выполнение услуг.

Чем отличается счёт-фактура от акта выполненных работ?

Акт нужен для подтверждения, что работы или услуги выполнены и приняты. А счёт‑фактура — для расчётов по НДС. Если продавец применяет этот налог, счёт‑фактура всегда обязателен. То есть акт закрывает сделку по факту выполнения, а счёт‑фактура — по налогам.

Надо ли выставлять счёт-фактуру со ставкой 0?

Да, даже если у вас ставка НДС 0%, счёт‑фактуру всё равно нужно выставлять. В графе про ставку указывается «0%», а ещё важно собрать документы, которые подтвердят ваше право на нулевую ставку. На это даётся 180 дней, иначе налоговая начислит НДС по общей ставке.

Чем отличается счёт-фактура от формы ТОРГ-12?

ТОРГ‑12 и счёт‑фактура — это два разных документа с разным назначением, и полностью заменить друг друга они не могут. ТОРГ‑12 подтверждает факт передачи (отгрузки) товара от продавца к покупателю. Это первичный бухгалтерский документ, на основании которого товар принимается на склад или в учёт. В нём указываются наименование товара, количество, стоимость, упаковка, вес, реквизиты сторон и т. д. Этот документ нужен всегда при отгрузке товара, вне зависимости от того, применяется НДС или нет.

Счёт‑фактура — это документ исключительно для налогового учёта НДС. Он составляется при отгрузке товаров, оказании услуг, получении предоплаты и других операциях, связанных с НДС. На его основании продавец начисляет налог, а покупатель имеет право принять его к вычету. Данные из счетов‑фактур попадают в книгу продаж и книгу покупок и включаются в налоговую отчётность по НДС. Если организация работает по УСН и НДС не платит, счёт‑фактуру она не оформляет, только ТОРГ‑12.

Хотя по содержанию счёт‑фактура и ТОРГ‑12 могут совпадать примерно на 90%, они выполняют разные функции: ТОРГ‑12 — для подтверждения передачи товара, счёт‑фактура — для НДС и налоговой.

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Счёт-фактура: образец заполнения, бланки, правила заполнения — Точка Банк