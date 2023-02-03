Счёт‑фактура похож на чек из магазина, только для бизнеса: в нём указан товар, стоимость и НДС.
Часто используется аббревиатура СЧФ, СФ или ЭСФ, когда документ оформлен в электронном виде.
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Это счёт‑фактура, который создают, подписывают и отправляют онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи, или КЭП.
Документ соответствует всем требованиям закона и равнозначен бумажному СЧФ.
В некоторых сферах используют только ЭСФ, например при госзаказах и крупных контрактах.
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Счёт‑фактура, в том числе электронная, выставляется в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ или получения аванса. Это общий срок по Налоговому кодексу. Для электронных счетов‑фактур особых сроков нет — они такие же, как для бумажных.
По счёту‑фактуре можно получить вычет НДС. Для этого документ должен быть правильно оформлен и подписан. Без этого вычесть НДС не получится.
Электронный счёт‑фактура, или ЭСФ, — это файл в формате XML. Его передают через оператора ЭДО по защищённым каналам связи. Обязательно подписывается УКЭП — усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.
В счёте‑фактуре фиксируют всю ключевую информацию о сделке: реквизиты продавца и покупателя, список товаров или услуг, их стоимость, ставку и сумму НДС. На основе этих документов в дальнейшем формируют книгу покупок и книгу продаж.
Номер документа, дата, реквизиты сторон, данные по товарам или услугам, стоимость и НДС. Если что‑то пропустить, налоговая может не принять документ для вычета НДС.
По счёту‑фактуре можно получить вычет НДС, а по накладной — нет. Накладная только подтверждает отгрузку товаров или выполнение услуг.
Акт нужен для подтверждения, что работы или услуги выполнены и приняты. А счёт‑фактура — для расчётов по НДС. Если продавец применяет этот налог, счёт‑фактура всегда обязателен. То есть акт закрывает сделку по факту выполнения, а счёт‑фактура — по налогам.
Да, даже если у вас ставка НДС 0%, счёт‑фактуру всё равно нужно выставлять. В графе про ставку указывается «0%», а ещё важно собрать документы, которые подтвердят ваше право на нулевую ставку. На это даётся 180 дней, иначе налоговая начислит НДС по общей ставке.
ТОРГ‑12 и счёт‑фактура — это два разных документа с разным назначением, и полностью заменить друг друга они не могут. ТОРГ‑12 подтверждает факт передачи (отгрузки) товара от продавца к покупателю. Это первичный бухгалтерский документ, на основании которого товар принимается на склад или в учёт. В нём указываются наименование товара, количество, стоимость, упаковка, вес, реквизиты сторон и т. д. Этот документ нужен всегда при отгрузке товара, вне зависимости от того, применяется НДС или нет.
Счёт‑фактура — это документ исключительно для налогового учёта НДС. Он составляется при отгрузке товаров, оказании услуг, получении предоплаты и других операциях, связанных с НДС. На его основании продавец начисляет налог, а покупатель имеет право принять его к вычету. Данные из счетов‑фактур попадают в книгу продаж и книгу покупок и включаются в налоговую отчётность по НДС. Если организация работает по УСН и НДС не платит, счёт‑фактуру она не оформляет, только ТОРГ‑12.
Хотя по содержанию счёт‑фактура и ТОРГ‑12 могут совпадать примерно на 90%, они выполняют разные функции: ТОРГ‑12 — для подтверждения передачи товара, счёт‑фактура — для НДС и налоговой.