Если контрагент ещё не подписал УПД, вы можете отозвать его и внести изменения.

Если уже подписал, нужно официально зафиксировать отмену документа. Для этого нужно отправить запрос об аннулировании через ЭДО с электронной подписью или оформить и подписать соглашение об аннулировании по e‑mail и согласовать с контрагентом. Без такого подтверждения документ считается действующим, и просто «отозвать» его нельзя.