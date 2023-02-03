— Можно подписать КЭП и отправить в ЭДО без затрат на печать и курьеров
— Используется для оформления прослеживаемых и маркированных товаров
— Распечатывается в двух экземплярах — для продавца и покупателя
— Составляется по образцу или оформляется самостоятельно
— Не подходит для оформления прослеживаемых и маркированных товаров
Если это УПД со статусом 1, который заменяет счёт‑фактуру
Если это УПД со статусом 1 или только функции учётных документов, если это УПД со статусом 2
Готовый шаблон уже доступен в ЭДО от Точка Банка: просто заполните его, подпишите КЭП и отправьте контрагенту за пару кликов.
Заполняются все реквизиты
Обязательные поля:
— Номер, дата
— Реквизиты и подписи сторон
— Информация о товаре, его количестве и стоимости
— Код страны для импорта
— Ставка НДС и сумма
— Общая стоимость всех поставляемых товаров, услуг или работ
Заполняются основные данные сделки
Обязательные поля:
— Номер, дата
— Реквизиты и подписи сторон
— Наименование и количество товара
— Сумма (с НДС, если есть)
В счёте‑фактуре‑дополнении можно писать «тот же», если реквизиты отгрузки уже указаны ранее
В счёте‑фактуре‑дополнении можно писать «тот же», если реквизиты отгрузки уже указаны ранее
Для импортных товаров нужно указать код страны, для прослеживаемых — отметку «Прослеж»
Для импортных товаров нужно указать код страны, для прослеживаемых — отметку «Прослеж»
Код «99» теперь означает «иные территории, включая Байконур»
Система отслеживает изменения в законодательстве, учитывает актуальные требования и проверяет документы на соответствие формату ФНС.
— Добавили ставки НДС для предпринимателей на УСН: 5 и 7%
— Добавили ставки для налогоплательщиков из новых регионов: 9.09 и 16.67%
— Уточнили, как указывать стоимость прослеживаемых товаров
— Изменили реквизиты прослеживаемости
У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками
Подписать можно КЭП и отправить контрагенту по ЭДО или email
В ЭДО от Точка Банк все документы автоматически проверяются на соответствие действующему формату ФНС, поэтому риск ошибки исключён.
В личном кабинете ЭДО от Точка Банк электронные документы хранятся без ограничений по времени и доступны всегда, даже при повторных проверках ФНС.
Если контрагент ещё не подписал УПД, вы можете отозвать его и внести изменения.
Если уже подписал, нужно официально зафиксировать отмену документа. Для этого нужно отправить запрос об аннулировании через ЭДО с электронной подписью или оформить и подписать соглашение об аннулировании по e‑mail и согласовать с контрагентом. Без такого подтверждения документ считается действующим, и просто «отозвать» его нельзя.
Аннулировать УПД можно двумя способами.
1. В ЭДО от Точка Банк есть функция запроса на аннулирование, отправьте его с электронной подписью — тогда документ станет недействительным сразу или после подтверждения контрагента.
2. Если в вашей системе ЭДО такой функции нет, подготовьте и подпишите соглашение об аннулировании с указанием причины, отправьте контрагенту и получите его согласие.
Важно сохранить все документы и переписку для подтверждения аннулирования. Это юридически значимый процесс, который требует правильного оформления и согласования.
УПД — это комбинированный документ, который одновременно выполняет функции первичного бухгалтерского документа и счёта‑фактуры, если это УПД в статусе 1. Он подтверждает, что товар передан или услуга оказана и содержит всю необходимую информацию для учёта НДС.
Счёт‑фактура — это отдельный документ, который нужен для подтверждения начисления и уплаты НДС покупателем. Он содержит данные о сумме налога, но не подтверждает передачу товара или оказание услуги. Обычно счёт‑фактура выставляется вместе с накладной или другим товарным документом.
Вместо отдельного счёта‑фактуры и акта или накладной можно выставить один УПД со статусом 1. Но УПД не всегда может заменить счёт‑фактуру. Его нельзя применить для регистрации авансовых счетов‑фактур или для внесения исправлений в уже зарегистрированные документы — в этих случаях требуется оформлять отдельный счёт‑фактуру.
Универсальный передаточный документ нужно формировать в формате XML.
Такой файл соответствует требованиям ФНС и корректно обрабатывается в системах электронного документооборота. Отправлять УПД в PDF нельзя — у него нет юридической силы и он не принимается в ЭДО.