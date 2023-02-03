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УПД:
Универсальный
передаточный
документ

УПД
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Создавайте, подписывайте и отправляйте УПД онлайн  быстро, просто и без ошибок в ЭДО от Точка Банк

Что такое УПД

Универсальный передаточный документ, или УПД — это документ, который объединяет функции счёта-фактуры и первичного учётного документа. Он помогает продавцу и покупателю подтвердить сделку, учесть расходы в бухучёте и заявить вычет по НДС.

УПД можно оформить в электронной и в бумажной форме.

Электронный УПД

— Можно подписать КЭП и отправить в ЭДО без затрат на печать и курьеров

— Используется для оформления прослеживаемых и маркированных товаров

Бумажный УПД

— Распечатывается в двух экземплярах — для продавца и покупателя

— Составляется по образцу или оформляется самостоятельно

— Не подходит для оформления прослеживаемых и маркированных товаров

УПД в бухгалтерии

Подтверждает операцию и даёт право на вычет НДС

Если это УПД со статусом 1, который заменяет счёт‑фактуру

Объединяет функции акта, накладной и счёта‑фактуры

Если это УПД со статусом 1 или только функции учётных документов, если это УПД со статусом 2 

Упростите проверку операций с помощью УПД

Готовый шаблон уже доступен в ЭДО от Точка Банка: просто заполните его, подпишите КЭП и отправьте контрагенту за пару кликов.

Картинка

Как заполнять УПД

У универсального передаточного документа есть два статуса:

Статус 1 = счёт-фактура + акт или накладная

Заполняются все реквизиты

Обязательные поля:

— Номер, дата

— Реквизиты и подписи сторон

— Информация о товаре, его количестве и стоимости

— Код страны для импорта

 — Ставка НДС и сумма

— Общая стоимость всех поставляемых товаров, услуг или работ

Статус 2 = только акт или накладная

Заполняются основные данные сделки

Обязательные поля:

— Номер, дата

— Реквизиты и подписи сторон 

— Наименование и количество товара

— Сумма (с НДС, если есть)

Образец УПД

Как заполнить УПД

Новые требования

С 1 августа 2025 года действуют новые правила оформления УПД. Что изменилось:
Строка 5а

В счёте‑фактуре‑дополнении можно писать «тот же», если реквизиты отгрузки уже указаны ранее

Графа 4

В счёте‑фактуре‑дополнении можно писать «тот же», если реквизиты отгрузки уже указаны ранее

Графы 10–11

Для импортных товаров нужно указать код страны, для прослеживаемых — отметку «Прослеж»

Номера счетов и корр. счетов можно указывать до 34 символов

Для импортных товаров нужно указать код страны, для прослеживаемых — отметку «Прослеж»

Коды регионов

Код «99» теперь означает «иные территории, включая Байконур»

Будьте уверены, с ЭДО ваши документы соответствуют закону

Система отслеживает изменения в законодательстве, учитывает актуальные требования и проверяет документы на соответствие формату ФНС.  

Формат УПД в ЭДО

В ЭДО используют только форматы УПД, которые утверждены ФНС. Ранее применялся формат 820, но он утратил силу. Сейчас действует формат 970 — именно его нужно использовать для обмена документами.
Что нового:

— Добавили ставки НДС для предпринимателей на УСН: 5 и 7%

— Добавили ставки для налогоплательщиков из новых регионов: 9.09 и 16.67%

— Уточнили, как указывать стоимость прослеживаемых товаров

— Изменили реквизиты прослеживаемости

Как работать с УПД в ЭДО
от Точка Банк

1

Оставьте заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот.

2

Заполните УПД

У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками

3

Подпишите и отправьте

Подписать можно КЭП и отправить контрагенту по ЭДО или email

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Частые вопросы

Как узнать, что полученный УПД соответствует формату, утверждённому ФНС?

В ЭДО от Точка Банк все документы автоматически проверяются на соответствие действующему формату ФНС, поэтому риск ошибки исключён.

Сколько лет УПД хранится на серверах Точка Банка?

В личном кабинете ЭДО от Точка Банк электронные документы хранятся без ограничений по времени и доступны всегда, даже при повторных проверках ФНС.

Можно ли отозвать отправленный универсальный передаточный документ?

Если контрагент ещё не подписал УПД, вы можете отозвать его и внести изменения.

Если уже подписал, нужно официально зафиксировать отмену документа. Для этого нужно отправить запрос об аннулировании через ЭДО с электронной подписью или оформить и подписать соглашение об аннулировании по e‑mail и согласовать с контрагентом. Без такого подтверждения документ считается действующим, и просто «отозвать» его нельзя.

Как аннулировать УПД?

Аннулировать УПД можно двумя способами.

1. В ЭДО от Точка Банк есть функция запроса на аннулирование, отправьте его с электронной подписью — тогда документ станет недействительным сразу или после подтверждения контрагента.

2. Если в вашей системе ЭДО такой функции нет, подготовьте и подпишите соглашение об аннулировании с указанием причины, отправьте контрагенту и получите его согласие.

Важно сохранить все документы и переписку для подтверждения аннулирования. Это юридически значимый процесс, который требует правильного оформления и согласования.

Как отличить УПД от счёта-фактуры?

УПД — это комбинированный документ, который одновременно выполняет функции первичного бухгалтерского документа и счёта‑фактуры, если это УПД в статусе 1. Он подтверждает, что товар передан или услуга оказана и содержит всю необходимую информацию для учёта НДС. 

Счёт‑фактура — это отдельный документ, который нужен для подтверждения начисления и уплаты НДС покупателем. Он содержит данные о сумме налога, но не подтверждает передачу товара или оказание услуги. Обычно счёт‑фактура выставляется вместе с накладной или другим товарным документом.

Вместо отдельного счёта‑фактуры и акта или накладной можно выставить один УПД со статусом 1. Но УПД не всегда может заменить счёт‑фактуру. Его нельзя применить для регистрации авансовых счетов‑фактур или для внесения исправлений в уже зарегистрированные документы — в этих случаях требуется оформлять отдельный счёт‑фактуру.

В каком формате формировать УПД в ЭДО?

Универсальный передаточный документ нужно формировать в формате XML.

Такой файл соответствует требованиям ФНС и корректно обрабатывается в системах электронного документооборота. Отправлять УПД в PDF нельзя — у него нет юридической силы и он не принимается в ЭДО.

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Универсальный передаточный документ (УПД): заполнение, образец, формат — Точка Банк