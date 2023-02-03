Можно: договоры, счета, акты, накладные, технические задания, уведомления и другие неформализованные документы. Всё это подписывается простой НЭП и имеет юридическую силу. Также есть формализованные документы, которые можно отправить в ЭДО только при наличии КЭП, например, УПД.

Нельзя: некоторые кадровые и официальные документы, которые требуют бумажного носителя — трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и журналы инструктажей.