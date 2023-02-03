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Отправить
документы
контрагентам
в ЭДО

Без риска

Документы формируются по стандартам ФНС и заверяются электронной подписью 

В другие ЭДО

СБИС, Диадок, СберКорус, Астрал, Такском и не только

Партнёрам без ЭДО

Они получат документы по электронной почте и подпишут смс‑кодом

Как создать документ в ЭДО

1

Оставить заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот

2

Создать новый документ

Нажмите «Создать» и выберите тип документа

3

Заполнить данные

Подсказки помогут быстро и без ошибок заполнить поля ввода, а реквизиты подтянутся автоматически

Что проверить перед отправкой документов в ЭДО

Контрагент подключил ЭДО

Убедитесь, что вы работаете в одной системе или между вашей системой и оператором партнёра настроен роуминг

У вас есть действующая ЭП

Проверьте, что срок действия электронной подписи не истёк и у вас есть соответствующие права доступа к ЭДО

Обменивайтесь документами легко с контрагентами,
которые работают в других ЭДО

Отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и не только. Мы сами пришлём приглашение контрагентам, которые работают в этих системах. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.

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Как отправить документ контрагенту в ЭДО

1

Зайдите в раздел «Документооборот»

2

Выберите документ из готовых или загрузите новый

3

Нажмите «Подписать и отправить».

Можно выбрать КЭП, квалифицированную подпись или НЭП, неквалифицированную подпись.

Отправляйте электронные документы даже тем, у кого нет ЭДО

Подпишите документ через смс‑код, а контрагент получит ссылку на подписание по электронной почте.

Документ в ЭДО и бумажный документ

В ЭДО

— Реквизиты заполняются автоматически — система сама проверяет данные

— Доставляется мгновенно

— Легко просмотреть историю действий с документом

Бумажный

— Реквизиты заполняются вручную — выше риск ошибок

— Доставляется до нескольких недель

— Нет простого способа проверить историю изменений

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
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300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как отправить документы в ЭДО?

Рассмотрим на примере ЭДО от Точка Банка. Если у вас открыт счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.Выберите готовый шаблон и заполните его или загрузите собственный файлУкажите контрагента — если он работает в другой системе ЭДО, настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только выбрать, куда отправить документ. Нажмите «Подписать и отправить», выбрав тип подписи: КЭП или НЭП.

В каком формате отправлять документы в ЭДО?

Для юридически значимых документов чаще всего используется формат XML, который соответствует требованиям ФНС. К таким документам относятся счёт‑фактура и УПД. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, DOCX, XLSX, JPG и других форматах, в зависимости от типа документа и требований контрагентов.

Можно ли в ЭДО отправить старые документы?

Законодательство не запрещает отправлять документы за прошлые периоды, включая акты за предыдущие месяцы или годы. Но при отправке через ЭДО фиксируется текущая дата и время, а не дата, которая указана в документе. Обратите внимание, что отправка документов за прошлый период может привести к налоговым рискам, если получатель уже учёл вычеты по НДС на основании этих документов.

Возможен ли обмен документами в ЭДО без соглашения с контрагентом?

Подписывать с контрагентом соглашение на обмен документами в ЭДО не нужно, если для подписания используется квалифицированная ЭП. Такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный с собственноручной подписью и печатью.

Если используется неквалифицированная ЭП, то соглашение потребуется. В нём контрагенты договариваются, что признают такие подписи юридически значимыми.

Какие документы можно отправить в ЭДО, а какие нельзя?

Можно: договоры, счета, акты, накладные, технические задания, уведомления и другие неформализованные документы. Всё это подписывается простой НЭП и имеет юридическую силу. Также есть формализованные документы, которые можно отправить в ЭДО только при наличии КЭП, например, УПД.

Нельзя: некоторые кадровые и официальные документы, которые требуют бумажного носителя — трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и журналы инструктажей.

Как в ЭДО отправить произвольный документ?

Создайте документ в удобном текстовом редакторе и скачайте его в формате DOC, PDF, JPG, PNG или TIFF. Загрузите файл и подпишите НЭП. Контрагент получит уведомление о доставке и сможет скачать документ в своём ЭДО или получит ссылку на подписание по email.

Можно ли в ЭДО отправлять документы заранее?

Это технически возможно, но лучше этого избегать. Такие действия могут вызвать проблемы с контрагентами, создают налоговые риски и юридическую неопределённость. Надёжнее всего формировать и отправлять документы только после фактического совершения операции.

Как обмениваться документами, если у партнёров разные операторы ЭДО?

Это возможно благодаря роумингу — технологии, которая позволяет компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами, даже если они работают с разными операторами ЭДО. В таком случае перед отправкой первого документа нужно выслать партнёру приглашение. Когда вторая сторона его примет, отправить сам документ. Для пользователей ЭДО от Точка Банк всё гораздо проще. Приглашение отсылается автоматически вместе с отправкой первого документа.

Как исправить документ, отправленный в ЭДО?

Составьте новый исправленный документ. В ЭДО это делается быстро — вы просто создаёте исправленную версию документа и отправляете на подписание повторно. Старый документ нужно аннулировать.

Как отменить или аннулировать документ, отправленный в ЭДО?

Аннулирование электронного документа — это юридически важная процедура, которую нужно выполнить правильно.

1. Оформите уведомление или соглашение об аннулировании и подписать его

2. Согласуйте это с контрагентом при необходимости

3. Зафиксируйте все действия в документах

В ЭДО от Точка Банк запрос на аннулирование можно отправить прямо в системе с помощью КЭП. При отсутствии такой возможности нужно оформить и подписать отдельное соглашение об аннулировании и отправить контрагенту для подтверждения.

Как отправить документ в ЭДО после аннулирования?

Создайте новый документ в нужном формате и отправьте заново после аннулирования старого. 

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Как отправить документы по ЭДО контрагентам — Точка Банк