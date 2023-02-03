Без риска
Документы формируются по стандартам ФНС и заверяются электронной подписью
В другие ЭДО
СБИС, Диадок, СберКорус, Астрал, Такском и не только
Партнёрам без ЭДО
Они получат документы по электронной почте и подпишут смс‑кодом
Нажмите «Создать» и выберите тип документа
Подсказки помогут быстро и без ошибок заполнить поля ввода, а реквизиты подтянутся автоматически
Убедитесь, что вы работаете в одной системе или между вашей системой и оператором партнёра настроен роуминг
Проверьте, что срок действия электронной подписи не истёк и у вас есть соответствующие права доступа к ЭДО
Отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и не только. Мы сами пришлём приглашение контрагентам, которые работают в этих системах. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.
Можно выбрать КЭП, квалифицированную подпись или НЭП, неквалифицированную подпись.
Подпишите документ через смс‑код, а контрагент получит ссылку на подписание по электронной почте.
— Реквизиты заполняются автоматически — система сама проверяет данные
— Доставляется мгновенно
— Легко просмотреть историю действий с документом
— Реквизиты заполняются вручную — выше риск ошибок
— Доставляется до нескольких недель
— Нет простого способа проверить историю изменений
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
Рассмотрим на примере ЭДО от Точка Банка. Если у вас открыт счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.Выберите готовый шаблон и заполните его или загрузите собственный файлУкажите контрагента — если он работает в другой системе ЭДО, настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только выбрать, куда отправить документ. Нажмите «Подписать и отправить», выбрав тип подписи: КЭП или НЭП.
Для юридически значимых документов чаще всего используется формат XML, который соответствует требованиям ФНС. К таким документам относятся счёт‑фактура и УПД. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, DOCX, XLSX, JPG и других форматах, в зависимости от типа документа и требований контрагентов.
Законодательство не запрещает отправлять документы за прошлые периоды, включая акты за предыдущие месяцы или годы. Но при отправке через ЭДО фиксируется текущая дата и время, а не дата, которая указана в документе. Обратите внимание, что отправка документов за прошлый период может привести к налоговым рискам, если получатель уже учёл вычеты по НДС на основании этих документов.
Подписывать с контрагентом соглашение на обмен документами в ЭДО не нужно, если для подписания используется квалифицированная ЭП. Такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный с собственноручной подписью и печатью.
Если используется неквалифицированная ЭП, то соглашение потребуется. В нём контрагенты договариваются, что признают такие подписи юридически значимыми.
Можно: договоры, счета, акты, накладные, технические задания, уведомления и другие неформализованные документы. Всё это подписывается простой НЭП и имеет юридическую силу. Также есть формализованные документы, которые можно отправить в ЭДО только при наличии КЭП, например, УПД.
Нельзя: некоторые кадровые и официальные документы, которые требуют бумажного носителя — трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и журналы инструктажей.
Создайте документ в удобном текстовом редакторе и скачайте его в формате DOC, PDF, JPG, PNG или TIFF. Загрузите файл и подпишите НЭП. Контрагент получит уведомление о доставке и сможет скачать документ в своём ЭДО или получит ссылку на подписание по email.
Это технически возможно, но лучше этого избегать. Такие действия могут вызвать проблемы с контрагентами, создают налоговые риски и юридическую неопределённость. Надёжнее всего формировать и отправлять документы только после фактического совершения операции.
Это возможно благодаря роумингу — технологии, которая позволяет компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами, даже если они работают с разными операторами ЭДО. В таком случае перед отправкой первого документа нужно выслать партнёру приглашение. Когда вторая сторона его примет, отправить сам документ. Для пользователей ЭДО от Точка Банк всё гораздо проще. Приглашение отсылается автоматически вместе с отправкой первого документа.
Составьте новый исправленный документ. В ЭДО это делается быстро — вы просто создаёте исправленную версию документа и отправляете на подписание повторно. Старый документ нужно аннулировать.
Аннулирование электронного документа — это юридически важная процедура, которую нужно выполнить правильно.
1. Оформите уведомление или соглашение об аннулировании и подписать его
2. Согласуйте это с контрагентом при необходимости
3. Зафиксируйте все действия в документах
В ЭДО от Точка Банк запрос на аннулирование можно отправить прямо в системе с помощью КЭП. При отсутствии такой возможности нужно оформить и подписать отдельное соглашение об аннулировании и отправить контрагенту для подтверждения.
Создайте новый документ в нужном формате и отправьте заново после аннулирования старого.