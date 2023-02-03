Любые: счета на оплату, акты, товарные накладные, УПД и счета‑фактуры, договоры и другие документы
Электронной подписью могут пользоваться все: ООО, ИП, самозанятые, физические лица
Выбирайте квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись в зависимости от задачи
Подписывайте документы КЭП и отправляйте в Диадок, Астрал, Такском, СБИС, ЭДО Лайт, Эдивеб и не только
Самозанятые и физлица смогут подписать документ через смс‑код от Госуслуг, а предприниматели без ЭДО — своей электронной подписью
Выпустить КЭП можно через налоговую или партнёра Точка Банка
Подписывайте УПД, счета‑фактуры и остальные документы: акты, договоры, отчётность
КЭП нужно регулярно перевыпускать — это бесплатно и можно сделать онлайн
Прямо со смартфона — работайте с документами даже в дороге
Не нужно ходить в налоговую или удостоверяющий центр
Подписывайте акты, накладные, договоры и прочее — всё, кроме УПД и счетов‑фактур
Документ с НЭП можно отозвать в один клик — прямо в Документообороте
Документ, подписанный КЭП, нельзя просто удалить — нужно его аннулировать
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Подписание документа — это действие, которым лицо подтверждает своё согласие с содержанием документа и удостоверяет его подлинность. В бумажном виде это делается собственноручной подписью. В ЭДО подписание документов происходит с помощью электронной подписи, которая защищает документ от подделки и подтверждает авторство.
Чтобы подписать документ в электронном виде, достаточно трёх вещей:
Если всё это у вас есть, можно подписывать документы дистанционно — быстро и официально.
В ЭДО это документ, который прошёл процедуру заверения электронной подписью. Такой документ считается действительным, имеет юридическую силу и не может быть изменён.
Да, может. Главное, чтобы у него была усиленная электронная подпись (УКЭП) и нужные полномочия.
Если он подписывает от имени компании — потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД). Её можно оформить онлайн — без визитов в офис или нотариуса.
Отправляя электронный документ, нужно приложить:
Так ваш контрагент сможет проверить, кто и когда подписал документ.
Электронной подписью можно подписывать практически любые документы:
Есть несколько исключений. Электронную подпись нельзя использовать, если:
В остальных случаях электронная подпись работает наравне с обычной.
Нет, повторно подписывать не нужно. Если документ уже подписан КЭП, он считается подлинным и юридически значимым — как бумажный с живой подписью.
Важно: такие документы хранятся в электронном виде, распечатывать их не обязательно.
Электронная подпись — это такой же инструмент, как ручка для бумажных документов, только в цифровом виде.
Её главное правило — использовать строго по назначению и не передавать третьим лицам. Подписью должен пользоваться только тот, на кого она оформлена.
Также важно хранить ключи электронной подписи в защищённом месте и регулярно проверять срок действия сертификата — если он истечёт, документ с такой подписью может не принять ни контрагент, ни налоговая.
Для подписания достаточно загрузить готовый документ в специальный сервис (например, ЭДО Точки), поставить подпись и отправить его контрагенту вместе с файлом подписи и сертификатом. Так вы подтвердите, что документ действительно подписали вы, а не кто‑то другой.