Поиск
  1. tochka.com
  2. Электронный документооборот
  3. Подписание документов электронной подписью

Подписание документов электронной подписью

Подписание документов электронной подписью
Электронная подпись — цифровой аналог рукописной подписи
Эта подпись придаёт документу юридическую силу
Какие документы можно подписывать с контрагентами

Любые: счета на оплату, акты, товарные накладные, УПД и счета‑фактуры, договоры и другие документы

Кто имеет право подписывать документы

Электронной подписью могут пользоваться все: ООО, ИП, самозанятые, физические лица

Подписывайте документы в ЭДО — закрывайте сделки быстрее

В пару кликов прямо в интернет‑банке

Выбирайте квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись в зависимости от задачи

С операторами других ЭДО

Подписывайте документы КЭП и отправляйте в Диадок, Астрал, Такском, СБИС, ЭДО Лайт, Эдивеб и не только

С контрагентами без ЭДО

Самозанятые и физлица смогут подписать документ через смс‑код от Госуслуг, а предприниматели без ЭДО — своей электронной подписью

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Отправляйте документы контрагентам в их сервисы ЭДО
Выдаётся на платной токен‑флешке

Выпустить КЭП можно через налоговую или партнёра Точка Банка

Подходит для любых документов

Подписывайте УПД, счета‑фактуры и остальные документы: акты, договоры, отчётность

Действует до 15 месяцев

КЭП нужно регулярно перевыпускать — это бесплатно и можно сделать онлайн

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП)

Работайте с самозанятыми, физлицами и контрагентами, у которых нет своего ЭДО
Подписание через смс‑код

Прямо со смартфона — работайте с документами даже в дороге

Выпуск НЭП в один клик

Не нужно ходить в налоговую или удостоверяющий центр

Для большинства документов

Подписывайте акты, накладные, договоры и прочее — всё, кроме УПД и счетов‑фактур

Как аннулировать подписанные документы

НЭП

Документ с НЭП можно отозвать в один клик — прямо в Документообороте

КЭП

Документ, подписанный КЭП, нельзя просто удалить — нужно его аннулировать

Тарифы ЭДО

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью
Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
alt к картинке
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Частые вопросы

Что такое подписание документа?

Подписание документа — это действие, которым лицо подтверждает своё согласие с содержанием документа и удостоверяет его подлинность. В бумажном виде это делается собственноручной подписью. В ЭДО подписание документов происходит с помощью электронной подписи, которая защищает документ от подделки и подтверждает авторство.

Что нужно для подписания документа электронной подписью?

Чтобы подписать документ в электронном виде, достаточно трёх вещей:

  1. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — ваш цифровой аналог личной подписи. Её выдают аккредитованные удостоверяющие центры.
  2. Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) — тоже подтверждает, что документ подписали именно вы, но её юридическая сила определяется соглашением сторон. Такой подписи достаточно, например, для договоров между компаниями, если обе стороны согласны.
  3. Сервис, где можно создать и подписать документы — например, ЭДО Точки.
  4. Финальный документ — подписывают только готовую версию. После этого вносить изменения в файл уже нельзя — подпись станет недействительной.

Если всё это у вас есть, можно подписывать документы дистанционно — быстро и официально.

Что такое подписанный документ?

В ЭДО это документ, который прошёл процедуру заверения электронной подписью. Такой документ считается действительным, имеет юридическую силу и не может быть изменён.

Может ли сотрудник подписать документы электронной подписью?

Да, может. Главное, чтобы у него была усиленная электронная подпись (УКЭП) и нужные полномочия.

Если он подписывает от имени компании — потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД). Её можно оформить онлайн — без визитов в офис или нотариуса.

Что нужно передать при отправке электронного документа, подписанного электронной подписью?

Отправляя электронный документ, нужно приложить:

  • сам файл (например, PDF, XML или DOCX),
  • файл с подписью или встроенную подпись,
  • сертификат электронной подписи — его можно вложить отдельно или включить в документ автоматически (это зависит от используемой программы).

Так ваш контрагент сможет проверить, кто и когда подписал документ.

Какие документы можно подписывать электронной подписью?

Электронной подписью можно подписывать практически любые документы:

  • договоры;
  • счета на оплату, акты выполненных работ, товарные накладные;
  • УПД и счета-фактуры;
  • отчётность в налоговую, ПФР, Росстат.

Какие документы нельзя подписывать цифровой подписью?

Есть несколько исключений. Электронную подпись нельзя использовать, если:

  • документ по закону должен быть подписан вручную (например, приказ об увольнении, акт о несчастном случае),
  • документ связан с гостайной или требует усиленной защиты,
  • подписание требует личного присутствия по закону (например, нотариальные действия).

В остальных случаях электронная подпись работает наравне с обычной.

Надо ли подписывать документы, которые уже подписаны электронной подписью?

Нет, повторно подписывать не нужно. Если документ уже подписан КЭП, он считается подлинным и юридически значимым — как бумажный с живой подписью.

Важно: такие документы хранятся в электронном виде, распечатывать их не обязательно.

Как использовать электронную подпись?

Электронная подпись — это такой же инструмент, как ручка для бумажных документов, только в цифровом виде. 

Её главное правило — использовать строго по назначению и не передавать третьим лицам. Подписью должен пользоваться только тот, на кого она оформлена. 

Также важно хранить ключи электронной подписи в защищённом месте и регулярно проверять срок действия сертификата — если он истечёт, документ с такой подписью может не принять ни контрагент, ни налоговая. 

Для подписания достаточно загрузить готовый документ в специальный сервис (например, ЭДО Точки), поставить подпись и отправить его контрагенту вместе с файлом подписи и сертификатом. Так вы подтвердите, что документ действительно подписали вы, а не кто‑то другой.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка