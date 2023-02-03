Да, может. Главное, чтобы у него была усиленная электронная подпись (УКЭП) и нужные полномочия.

Если он подписывает от имени компании — потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД). Её можно оформить онлайн — без визитов в офис или нотариуса.