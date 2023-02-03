Если вам достаточно «Базового» тарифа, то платить за ЭДО не нужно. Если вам нужно больше возможностей, то ваш тариф — «Продвинутый». Оплата по тарифу зависит от того, сколько документов вы отправляете. Например:

— до 300 документов — 3 900 ₽ в год, или около 320 ₽ в месяц;

— до 600 документов — 6 000 ₽ в год, или около 500 ₽ в месяц;

— до 2 000 документов — 13 600 ₽ в год, или около 1 130 ₽ в месяц.