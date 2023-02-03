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Стоимость ЭДО
для ИП и ООО

Стоимость ЭДО для ИП и ООО
Выбирайте тариф ЭДО от Точка Банка
Работайте с документами бесплатно или получите больше возможностей от 3 900 ₽ в год

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ 

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Сравните возможности тарифов

ФункцияБазовыйПродвинутый
Бесплатное подключение++
Создание документов по шаблонам++
Подписание через смс‑код-+
Приём документов от любых контрагентов ++
Отправка контрагентам без ЭДО++
Создание актов сверки-+
Отправка в другие ЭДО-+
Подписание счёта‑фактуры и УПД-+

Перейдите на ЭДО и исключите лишние расходы

Экономьте на бумаге и печати

Откажитесь от постоянных затрат на бумагу, картриджи и обслуживание принтеров. С ЭДО не придётся ничего печатать. Сохраните бюджет и повысьте скорость работы.

Не тратьте на почту и курьеров

Пользуйтесь возможностями ЭДО от 0 ₽. Обычная почта обойдётся от 150 ₽ за каждую пересылку в другой город.

Не платите за хранение

Освободите офис от громоздких архивных шкафов. Используйте безопасное и бесплатное облачное хранилище, где документы надёжно защищены и доступны в пару кликов.

Как выбрать оператора ЭДО

Что учестьПочему это важноЧто проверить
Убедитесь, что оператор ЭДО одобрен ФНСТолько документы, которые подписаны через оператора из реестра ФНС, имеют полную юридическую силу и признаются налоговой и судомВключён ли ваш оператор ЭДО в официальный реестр на сайте ФНС
Шаблоны документов и простоту их создания и поискаЭто экономит время ваших сотрудников и снижает количество ошибок. Вам не придётся вручную создавать каждый документЕсть ли в системе готовые шаблоны для ключевых документов: акта, счёта на оплату, счёта‑фактуры. Убедиться, что интерфейс позволяет быстро найти нужный документ в истории и легко создать новый в несколько кликов
Уровень сервиса и техподдержки При сбоях или сложностях важно быстро получить помощь — это снижает рискиЕсть ли круглосуточная поддержка и помощь с ведением документооборота
Обмен документами с другими операторами ЭДО Если ваши контрагенты работают с другими системами — важно, чтобы обмен работал без преградПроверить: настроен ли роуминг, есть ли комиссия за обмен с внешними операторами
Всё проще с ЭДО от Точка Банк
В реестре ФНСЭДО от Точка Банка уже в списке, а значит, все документы, отправленные через сервис, юридически значимы, их примут в налоговой и суде
Готовые шаблоны Не нужно формировать документы вручную — создавайте акты, счета‑фактуры и УПД в пару кликов. Шаблоны актуальные, учитывают требования ФНС.
Консультации экспертов 24/7Не знаете, как выставить счёт ИП или самозанятому? Какую электронную подпись выбрать для работы и как её получить? Напишите в чат сервиса, мы всегда на связи.
Роуминг с другими ЭДООтправляйте документы контрагентам в другие ЭДО без переплат по нашему тарифу
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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Сколько стоит подключить ЭДО?

Тариф «Базовый» бесплатный, а если нужно больше возможностей, подойдёт «Продвинутый». Его стоимость — от 3 900 ₽, всё зависит от количества исходящих документов. Минимальный пакет — 300 документов в год. При необходимости лимит можно увеличить. Оставьте заявку, и наш менеджер поможет выбрать тариф.

Как выбрать тариф для ЭДО?

Если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью — выберите бесплатный тариф «Базовый» от Точка Банка.

Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».

Как рассчитывается цена электронного документооборота?

Цена электронного документооборота зависит от количества исходящих документов в год. Например, 300 документов — 3 900 ₽, 600 документов — 6 000 ₽.

Какова стоимость ЭДО в месяц и в год?

Если вам достаточно «Базового» тарифа, то платить за ЭДО не нужно. Если вам нужно больше возможностей, то ваш тариф — «Продвинутый». Оплата по тарифу зависит от того, сколько документов вы отправляете. Например:

— до 300 документов — 3 900 ₽ в год, или около 320 ₽ в месяц;

— до 600 документов — 6 000 ₽ в год, или около 500 ₽ в месяц;

— до 2 000 документов — 13 600 ₽ в год, или около 1 130 ₽ в месяц.

Как понять, сколько ещё документов можно отправить?

В сервисе «Документооборот» в реальном времени отображается виджет с остатком пакета документов.

Если пакет документов закончился раньше срока, нажмите кнопку «Обновить» на виджете, выберите новый пакет и оплатите его со своего расчётного счёта в Точка Банке. Новый пакет начнёт действовать сразу после оплаты.

Нужно ли отдельно покупать электронную подпись, сколько это стоит?

НЭП мы выпустим бесплатно для вас и ваших контрагентов.

КЭП можно бесплатно получить в налоговой или удостоверяющем центре. Подать заявление на выпуск КЭП можно на сайте налоговой.Затем ИП или руководитель ООО лично в налоговой или удостоверяющем центре представляет паспорт, СНИЛС и сертифицированную флешку Рутокен ЭЦП 2.0 и проходит идентификацию.

Одинаковая ли стоимость электронного документооборота для ИП и ООО?

Да, стоимость электронного документооборота не зависит от формы бизнеса. Условия для ИП и ООО одинаковые.

Что выгоднее: ЭДО или бумажный документооборот?

Бумажный документ — это примерно неделя ожидания и сотни рублей на курьера и бумагу. С ЭДО вы отправляете и подписываете документы за 2–3 минуты и экономите деньги.

Ваши сотрудники не тратят время на печать файлов и поиск в архивах. Всё решается в несколько кликов, а после подписи документы нельзя изменить, а значит и подделать. 

В результате вы работаете в разы быстрее, полностью исключаете расходы на бумагу и курьеров и защищаете бизнес от юридических рисков.

Входит ли в каждый тариф стоимость подключения к ЭДО?

Подключиться к ЭДО можно бесплатно. Тариф «Базовый» доступен по умолчанию для всех, у кого есть счёт в Точка Банке. Никаких скрытых платежей за регистрацию или настройку нет.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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