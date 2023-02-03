Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
|Функция
|Базовый
|Продвинутый
|Бесплатное подключение
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|Создание документов по шаблонам
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|Подписание через смс‑код
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|Приём документов от любых контрагентов
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|Отправка контрагентам без ЭДО
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|Создание актов сверки
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|Отправка в другие ЭДО
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|Подписание счёта‑фактуры и УПД
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Откажитесь от постоянных затрат на бумагу, картриджи и обслуживание принтеров. С ЭДО не придётся ничего печатать. Сохраните бюджет и повысьте скорость работы.
Пользуйтесь возможностями ЭДО от 0 ₽. Обычная почта обойдётся от 150 ₽ за каждую пересылку в другой город.
Освободите офис от громоздких архивных шкафов. Используйте безопасное и бесплатное облачное хранилище, где документы надёжно защищены и доступны в пару кликов.
|Что учесть
|Почему это важно
|Что проверить
|Убедитесь, что оператор ЭДО одобрен ФНС
|Только документы, которые подписаны через оператора из реестра ФНС, имеют полную юридическую силу и признаются налоговой и судом
|Включён ли ваш оператор ЭДО в официальный реестр на сайте ФНС
|Шаблоны документов и простоту их создания и поиска
|Это экономит время ваших сотрудников и снижает количество ошибок. Вам не придётся вручную создавать каждый документ
|Есть ли в системе готовые шаблоны для ключевых документов: акта, счёта на оплату, счёта‑фактуры. Убедиться, что интерфейс позволяет быстро найти нужный документ в истории и легко создать новый в несколько кликов
|Уровень сервиса и техподдержки
|При сбоях или сложностях важно быстро получить помощь — это снижает риски
|Есть ли круглосуточная поддержка и помощь с ведением документооборота
|Обмен документами с другими операторами ЭДО
|Если ваши контрагенты работают с другими системами — важно, чтобы обмен работал без преград
|Проверить: настроен ли роуминг, есть ли комиссия за обмен с внешними операторами
Тариф «Базовый» бесплатный, а если нужно больше возможностей, подойдёт «Продвинутый». Его стоимость — от 3 900 ₽, всё зависит от количества исходящих документов. Минимальный пакет — 300 документов в год. При необходимости лимит можно увеличить. Оставьте заявку, и наш менеджер поможет выбрать тариф.
Если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью — выберите бесплатный тариф «Базовый» от Точка Банка.
Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».
Цена электронного документооборота зависит от количества исходящих документов в год. Например, 300 документов — 3 900 ₽, 600 документов — 6 000 ₽.
Если вам достаточно «Базового» тарифа, то платить за ЭДО не нужно. Если вам нужно больше возможностей, то ваш тариф — «Продвинутый». Оплата по тарифу зависит от того, сколько документов вы отправляете. Например:
— до 300 документов — 3 900 ₽ в год, или около 320 ₽ в месяц;
— до 600 документов — 6 000 ₽ в год, или около 500 ₽ в месяц;
— до 2 000 документов — 13 600 ₽ в год, или около 1 130 ₽ в месяц.
В сервисе «Документооборот» в реальном времени отображается виджет с остатком пакета документов.
Если пакет документов закончился раньше срока, нажмите кнопку «Обновить» на виджете, выберите новый пакет и оплатите его со своего расчётного счёта в Точка Банке. Новый пакет начнёт действовать сразу после оплаты.
НЭП мы выпустим бесплатно для вас и ваших контрагентов.
КЭП можно бесплатно получить в налоговой или удостоверяющем центре. Подать заявление на выпуск КЭП можно на сайте налоговой.Затем ИП или руководитель ООО лично в налоговой или удостоверяющем центре представляет паспорт, СНИЛС и сертифицированную флешку Рутокен ЭЦП 2.0 и проходит идентификацию.
Да, стоимость электронного документооборота не зависит от формы бизнеса. Условия для ИП и ООО одинаковые.
Бумажный документ — это примерно неделя ожидания и сотни рублей на курьера и бумагу. С ЭДО вы отправляете и подписываете документы за 2–3 минуты и экономите деньги.
Ваши сотрудники не тратят время на печать файлов и поиск в архивах. Всё решается в несколько кликов, а после подписи документы нельзя изменить, а значит и подделать.
В результате вы работаете в разы быстрее, полностью исключаете расходы на бумагу и курьеров и защищаете бизнес от юридических рисков.
Подключиться к ЭДО можно бесплатно. Тариф «Базовый» доступен по умолчанию для всех, у кого есть счёт в Точка Банке. Никаких скрытых платежей за регистрацию или настройку нет.