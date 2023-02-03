Как настроить роуминг с Диадок

Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. Между ЭДО от Точка Банк и Диадоком уже установлен роуминг.
Система автоматически настроит роуминг и пришлёт приглашение контрагентам — вам остаётся только создать документ и выбрать, куда его отправить
СБИС, Такском‑Файлер, Диадок, СберКорус и не только
Создавайте счета, накладные, договоры, акты прямо в сервисе или загружайте готовые документы
Выставляйте счета, следите за оплатами — мы включим платежи от партнёров в акт сверки
Подписывайте документы удобным способом и отправляйте партнёрам
Создайте новый документ или загрузите готовый, затем выберите отправку в Диадок. Между ЭДО Точка Банк и Диадоком есть роуминг, поэтому передача данных займёт минимум времени. Если вы используете ЭДО от Точка Банк, то отправлять отдельный запрос на обмен документами не нужно — он автоматически придёт партнёру вместе с первым документом. Однако, если нужно отправить запрос без документа, следуйте инструкции:
Создайте новый или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в Диадок. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».
Диадок поддерживает обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные документы, такие как счета‑фактуры, УПД, акты и накладные, должны быть в формате XML и соответствовать требованиям ФНС. Неформализованные документы, например договоры, акты выполненных работ, счета и другие, могут быть в различных форматах, включая PDF, DOC, XLS, JPG и другие.
Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от Точка Банк и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее можно прочитать в разделе «Как принять документ».
Контур.Диадок — это отдельный сервис электронного документооборота. ЭДО от Точка Банк встроен прямо в интернет‑банк. Можно сразу выставлять, отправлять и подписывать документы в том же окне, где вы управляете счётом. Ключевое преимущество этой интеграции — автоматизированный акт сверки.
Система сама учитывает все проведенные банковские операции, поэтому акты формируются без дополнительных интеграций и ручного ввода. Это обеспечивает максимальное удобство и экономит время для малого и среднего бизнеса, поскольку всё под рукой, без переключения между сервисами.
Роуминг подразумевает, что контрагенты могут отправлять друг другу документы, работая в разных системах ЭДО. Без роуминга им приходится пользоваться бумажными документами либо подключаться к ЭДО контрагента, что не очень выгодно. Вот что означает роуминг с Диадоком: пользователи ЭДО от Точка Банк могут отправлять и получать документы от этого сервиса и других ЭДО в пару кликов.
У ЭДО от Точка Банк есть роуминг с Диадоком, СБИС, Такском, Астрал ЭДО и с другими операторами.