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Как настроить роуминг с Диадок

Как настроить роуминг с Диадок
Мы уже настроили роуминг
Обменивайтесь документами даже с контрагентами, которые используют другие системы ЭДО

Что такое Диадок

Диадок — это сервис электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО «Контур»
В сервисе можно:
  • Отправлять, получать и согласовывать документы
  • Подписывать документы КЭП
  • Работать с документами из мобильного приложения
Что можно в сервисе Диадок

Что такое роуминг в ЭДО

Роуминг — это передача документов между партнёрами, которые работают в разных системах ЭДО
Как работает роуминг ЭДО между разными операторами

Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. Между ЭДО от Точка Банк и Диадоком уже установлен роуминг.

Как работает роуминг ЭДО между разными операторами

Как настроить роуминг с системой Диадок

1

Войдите в ЭДО от Точка Банк

Система автоматически настроит роуминг и пришлёт приглашение контрагентам — вам остаётся только создать документ и выбрать, куда его отправить

2

Создайте новый документ или загрузите готовый

3

Подпишите его КЭП и отправьте в Диадок

Узнать подробнее

С ЭДО от Точка Банк всё проще

Роуминг с другими операторами

СБИС, Такском‑Файлер, Диадок, СберКорус и не только

Шаблоны документов

Создавайте счета, накладные, договоры, акты прямо в сервисе или загружайте готовые документы

Автоматическая сверка платежей

Выставляйте счета, следите за оплатами — мы включим платежи от партнёров в акт сверки

Подписи КЭП и НЭП

Подписывайте документы удобным способом и отправляйте партнёрам

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как отправить приглашение в Диадок?

Создайте новый документ или загрузите готовый, затем выберите отправку в Диадок. Между ЭДО Точка Банк и Диадоком есть роуминг, поэтому передача данных займёт минимум времени. Если вы используете ЭДО от Точка Банк, то отправлять отдельный запрос на обмен документами не нужно — он автоматически придёт партнёру вместе с первым документом. Однако, если нужно отправить запрос без документа, следуйте инструкции:

  1. Перейдите в раздел «Контрагенты» интернет-банка.
  2. Создайте карточку контрагента и откройте его страницу. Если контрагент зарегистрирован в Диадоке, то на его странице отобразится логотип системы.
  3. Нажмите кнопку «Отправить запрос».

Как отправить документ в Диадок?

Создайте новый или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в Диадок. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».

Какие форматы документов поддерживает Диадок?

Диадок поддерживает обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные документы, такие как счета‑фактуры, УПД, акты и накладные, должны быть в формате XML и соответствовать требованиям ФНС. Неформализованные документы, например договоры, акты выполненных работ, счета и другие, могут быть в различных форматах, включая PDF, DOC, XLS, JPG и другие.

Как получить электронный документ из Диадока?

Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от Точка Банк и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее можно прочитать в разделе «Как принять документ».

Чем отличается ЭДО от Точка Банк от Диадока?

Контур.Диадок — это отдельный сервис электронного документооборота. ЭДО от Точка Банк встроен прямо в интернет‑банк. Можно сразу выставлять, отправлять и подписывать документы в том же окне, где вы управляете счётом. Ключевое преимущество этой интеграции — автоматизированный акт сверки.

Система сама учитывает все проведенные банковские операции, поэтому акты формируются без дополнительных интеграций и ручного ввода. Это обеспечивает максимальное удобство и экономит время для малого и среднего бизнеса, поскольку всё под рукой, без переключения между сервисами.

Что такое роуминг с системой Диадок?

Роуминг подразумевает, что контрагенты могут отправлять друг другу документы, работая в разных системах ЭДО. Без роуминга им приходится пользоваться бумажными документами либо подключаться к ЭДО контрагента, что не очень выгодно. Вот что означает роуминг с Диадоком: пользователи ЭДО от Точка Банк могут отправлять и получать документы от этого сервиса и других ЭДО в пару кликов.

У ЭДО от Точка Банк роуминг только с Диадоком?

У ЭДО от Точка Банк есть роуминг с Диадоком, СБИС, Такском, Астрал ЭДО и с другими операторами.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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Роуминг ЭДО с Контур Диадок: настройка, отправка и получение документов — Точка Банк