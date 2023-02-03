Как настроить роуминг с Диадок

Контур.Диадок — это отдельный сервис электронного документооборота. ЭДО от Точка Банк встроен прямо в интернет‑банк. Можно сразу выставлять, отправлять и подписывать документы в том же окне, где вы управляете счётом. Ключевое преимущество этой интеграции — автоматизированный акт сверки.

Система сама учитывает все проведенные банковские операции, поэтому акты формируются без дополнительных интеграций и ручного ввода. Это обеспечивает максимальное удобство и экономит время для малого и среднего бизнеса, поскольку всё под рукой, без переключения между сервисами.