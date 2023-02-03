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Как настроить роуминг с Астрал ЭДО

Как настроить роуминг с Астрал ЭДО
Мы уже настроили роуминг
Обменивайтесь документами даже с контрагентами, которые используют другие системы ЭДО

О системе Астрал ЭДО

Астрал ЭДО — это сервис электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО «Калуга Астрал»
В сервисе можно:
  • Создавать и обмениваться документами с контрагентами
  • Подписывать документы электронной подписью
  • Отправлять отчётность в ФНС, ПФР, ФСС и другие контролирующие органы
О системе Астрал ЭДО

Что такое роуминг в ЭДО

Роуминг — это технология, которая позволяет пользователям разных систем ЭДО обмениваться юридически значимыми электронными документами
Как работает роуминг

Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже установлен роуминг с Астрал ЭДО.

Как работает роуминг

Как начать пользоваться роумингом с Астрал ЭДО

1

Перейдите в сервис «Документооборот» от Точка Банк

Сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить

2

Создайте новый или загрузите готовый документ

3

Подпишите документ электронной подписью и отправьте в Астрал ЭДО

Читайте полную инструкцию

С ЭДО от Точка Банк всё проще

Роуминг с другими системами ЭДО

Астрал ЭДО, Диадок, СберКорус, СБИС, Такском и другие

Шаблоны документов под рукой

Формируйте счета‑фактуры, договоры, накладные и акты прямо в сервисе или загружайте уже готовые документы

Оплаты под контролем

Выставляйте счета и контролируйте поступления: все платежи от партнёров автоматически попадут в акт сверки

Электронная подпись

Подписывайте и отправляйте документы онлайн КЭП или смс‑кодом — быстро, безопасно и без бумажной волокиты

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как отправить приглашение в Астрал ЭДО?

Создайте новый документ или загрузите готовый, затем выберите отправку в «Астрал». Благодаря роумингу документы доходят партнёру практически мгновенно.

Если вы используете ЭДО от Точка Банка, отдельный запрос отправлять не нужно — документ автоматически придёт вместе с первым файлом.

Если нужно отправить запрос без документа: откройте раздел «Контрагенты», создайте карточку контрагента и перейдите на её страницу.

Если контрагент зарегистрирован в Астрал ЭДО, вы увидите логотип системы. Нажмите «Отправить запрос» — и всё готово.

Как отправить электронный документ в Астрал ЭДО?

Создайте новый документ или выберите существующий. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в Астрал, если контрагент работает в этой системе. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».

Какие форматы документов доступны для обмена с Астрал ЭДО?

Астрал позволяет обмениваться как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные, например УПД, автоматически соответствуют требованиям ФНС и передаются в формате XML. Неформализованные можно создавать в любом удобном формате — PDF, DOC, XLS, JPG и других, без строгих ограничений.

Как получить электронный документ из Астрал ЭДО?

Зарегистрируйтесь в ЭДО от Точка Банка и передайте свой ID ЭДО партнёру. Подробнее в разделе «Как принять документ».

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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Роуминг ЭДО с Калуга Астрал: настройка, отправка и получение документов — Точка Банк