Как настроить роуминг с Астрал ЭДО

Создайте новый документ или загрузите готовый, затем выберите отправку в «Астрал». Благодаря роумингу документы доходят партнёру практически мгновенно.

Если вы используете ЭДО от Точка Банка, отдельный запрос отправлять не нужно — документ автоматически придёт вместе с первым файлом.

Если нужно отправить запрос без документа: откройте раздел «Контрагенты», создайте карточку контрагента и перейдите на её страницу.

Если контрагент зарегистрирован в Астрал ЭДО, вы увидите логотип системы. Нажмите «Отправить запрос» — и всё готово.