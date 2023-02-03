Как настроить роуминг с Астрал ЭДО

Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже установлен роуминг с Астрал ЭДО.
Сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить
Астрал ЭДО, Диадок, СберКорус, СБИС, Такском и другие
Формируйте счета‑фактуры, договоры, накладные и акты прямо в сервисе или загружайте уже готовые документы
Выставляйте счета и контролируйте поступления: все платежи от партнёров автоматически попадут в акт сверки
Подписывайте и отправляйте документы онлайн КЭП или смс‑кодом — быстро, безопасно и без бумажной волокиты
Создайте новый документ или загрузите готовый, затем выберите отправку в «Астрал». Благодаря роумингу документы доходят партнёру практически мгновенно.
Если вы используете ЭДО от Точка Банка, отдельный запрос отправлять не нужно — документ автоматически придёт вместе с первым файлом.
Если нужно отправить запрос без документа: откройте раздел «Контрагенты», создайте карточку контрагента и перейдите на её страницу.
Если контрагент зарегистрирован в Астрал ЭДО, вы увидите логотип системы. Нажмите «Отправить запрос» — и всё готово.
Создайте новый документ или выберите существующий. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в Астрал, если контрагент работает в этой системе. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».
Астрал позволяет обмениваться как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные, например УПД, автоматически соответствуют требованиям ФНС и передаются в формате XML. Неформализованные можно создавать в любом удобном формате — PDF, DOC, XLS, JPG и других, без строгих ограничений.
Зарегистрируйтесь в ЭДО от Точка Банка и передайте свой ID ЭДО партнёру. Подробнее в разделе «Как принять документ».