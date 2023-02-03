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Как настроить роуминг с Такском‑Файлер

Настройка роуминга с Такском-Файлер

Что такое система ЭДО Такском‑Файлер

Такском‑Файлер — это сервис электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО Такском
В сервисе можно:
  • Загружать, получать и согласовывать документы
  • Подписывать их электронной подписью
  • Работать с документами из мобильного приложения
Такском-Файлер — это сервис электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО Такском

Что такое роуминг

Роуминг — это обмен документами между партнёрами, которые пользуются разными системами электронного документооборота
Как работает роуминг с операторами ЭДО

Если два оператора установили роуминговый обмен, их клиенты могут отправлять и получать документы онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже настроен роуминг с Такском.

Как работает роуминг с операторами ЭДО

Как настроить роуминг с Такском

1

Перейдите в сервис «Документооборот» от Точка Банк

Сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить

2

Создайте или загрузите готовый документ

3

Подпишите его КЭП и выберите отправку в Такском

Код оператора Такском — 2AL

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Работайте с контрагентами, которые используют Такском и другие сервисы ЭДО

Роуминг с другими ЭДО

Такском‑Файлер, Диадок, Астрал ЭДО, СберКорус, СБИС и не только

Готовые шаблоны документов

Создавайте счета, акты, накладные, договоры сразу в сервисе — или загружайте готовые

Оплаты под вашим контролем

Выставляйте счета и отслеживайте оплаты — Точка Банк учтёт платежи от контрагентов в акте сверки

Работа с КЭП и НЭП

Подписывайте документы любой подписью и отправляйте контрагентам

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Ответы на частые вопросы

Как отправить приглашение в Такском?

Создайте или загрузите готовый документ и выберите отправку в Такском. Между ЭДО от Точка Банка и Такском ЭДО есть роуминг, так что процесс займёт немного времени.

Если вы работаете с ЭДО от Точка Банка, то отправлять отдельный запрос на обмен документами не нужно — он придёт партнёру вместе с первым документом. Но если вы хотите отправить запрос без документа, это можно сделать онлайн:

  • Зайдите в раздел «Контрагенты» интернет-банка.
  • Создайте карточку контрагента и перейдите на его страницу. Если контрагент зарегистрирован в операторе Такском, то на странице контрагента вы увидите соответствующий логотип.
  • Нажмите «Отправить запрос»

Как отправить электронный документ по ЭДО Такском-Файлер?

Создайте или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите оператора Такском. Подробнее — в разделе «Как получить документ».

Какие форматы документов поддерживает Такском?

Вы можете обмениваться формализованными документами в формате XML и отправлять неформализованные файлы и изображения в любом формате.

Как получить электронный документ из Такском?

Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от  Точка Банка и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее — в разделе «Как получить документ».

Чем отличается Такском от Такском‑Файлер?

Такском — это оператор ЭДО, который предоставляет доступ к Такском‑Файлер — системе ЭДО.

Что такое роуминг с Такском?

Роуминг подразумевает, что контрагенты могут отправлять друг другу документы, работая в разных ЭДО. Без роуминга им приходится пользоваться бумажными документами либо подключаться к ЭДО контрагента, что не очень выгодно. Вот что означает роуминг с Такском: пользователи ЭДО от Точка Банка могут отправлять и получать документы от этого сервиса и других ЭДО в пару кликов.

У ЭДО от Точка Банка роуминг только с Такском‑Файлер?

У ЭДО Точки есть роуминг с Такском, СБИС, Диадок, Астрал ЭДО и с другими операторами. 

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Роуминг ЭДО с Такском Файлер: настройка, отправка и получение документов — Банк Точка