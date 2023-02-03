Как настроить роуминг с Такском‑Файлер

Создайте или загрузите готовый документ и выберите отправку в Такском. Между ЭДО от Точка Банка и Такском ЭДО есть роуминг, так что процесс займёт немного времени.

Если вы работаете с ЭДО от Точка Банка, то отправлять отдельный запрос на обмен документами не нужно — он придёт партнёру вместе с первым документом. Но если вы хотите отправить запрос без документа, это можно сделать онлайн: