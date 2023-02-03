Как настроить роуминг с Такском‑Файлер

Если два оператора установили роуминговый обмен, их клиенты могут отправлять и получать документы онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже настроен роуминг с Такском.
Сами настроим роуминг и пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить
Код оператора Такском — 2AL
Такском‑Файлер, Диадок, Астрал ЭДО, СберКорус, СБИС и не только
Создавайте счета, акты, накладные, договоры сразу в сервисе — или загружайте готовые
Выставляйте счета и отслеживайте оплаты — Точка Банк учтёт платежи от контрагентов в акте сверки
Подписывайте документы любой подписью и отправляйте контрагентам
Создайте или загрузите готовый документ и выберите отправку в Такском. Между ЭДО от Точка Банка и Такском ЭДО есть роуминг, так что процесс займёт немного времени.
Если вы работаете с ЭДО от Точка Банка, то отправлять отдельный запрос на обмен документами не нужно — он придёт партнёру вместе с первым документом. Но если вы хотите отправить запрос без документа, это можно сделать онлайн:
Создайте или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите оператора Такском. Подробнее — в разделе «Как получить документ».
Вы можете обмениваться формализованными документами в формате XML и отправлять неформализованные файлы и изображения в любом формате.
Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от Точка Банка и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее — в разделе «Как получить документ».
Такском — это оператор ЭДО, который предоставляет доступ к Такском‑Файлер — системе ЭДО.
Роуминг подразумевает, что контрагенты могут отправлять друг другу документы, работая в разных ЭДО. Без роуминга им приходится пользоваться бумажными документами либо подключаться к ЭДО контрагента, что не очень выгодно. Вот что означает роуминг с Такском: пользователи ЭДО от Точка Банка могут отправлять и получать документы от этого сервиса и других ЭДО в пару кликов.
У ЭДО Точки есть роуминг с Такском, СБИС, Диадок, Астрал ЭДО и с другими операторами.