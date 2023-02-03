Убедите контрагентов начать подготовку. После сентября работать по старым правилам не получится, а перевозка без ЭПД будет считаться неоформленной.

Лучший вариант — заранее обсудить с партнёрами переход на транспортный ЭДО и выбрать общего оператора или сервисы, которые совместимы между собой. Если часть контрагентов не подключена к системе, это создаёт риск: после 1 сентября 2026 года вы не сможете оформить перевозку надлежащим образом. Эксперты рекомендуют проводить тестовые запуски на нескольких маршрутах, чтобы отладить процесс.