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Отсрочка платежа для поставок из Китая под 0%

Отсрочка оплаты поставок

От 100 000 $

Поможем получить отсрочку на крупные поставки

До 120 дней

Заплатите за товар через полгода после отгрузки

Онлайн-калькулятор лимита

Рассчитайте предварительную сумму отсрочки

Рассчитайте сумму отсрочки уже сейчас

Введите ИНН

Мы рассчитаем, на какой лимит может рассчитывать ваша компания

2 шага до поставок с постоплатой

Составим индивидуальный план работ

Расскажите, какие у вас договорённости с поставщиками, — мы постараемся улучшить условия поставки. Выберем стратегию лимита и финально определим сумму отсрочки.

Оформим заявку в Sinosure

Sinosure — это китайская государственная корпорация, которая застрахует поставщика от неоплаты с вашей стороны. В течение 21 рабочего дня Sinosure одобрит заявку и выдаст лимит.

Решим любую задачу
с внешней торговлей

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Организуем оптовые закупки под ключ

Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:
  • Вся операционка — на нас: от поиска поставщика до доставки на ваш склад
  • Белая доставка: оформим все документы
    для таможни
    • Минимальная стоимость партии товаров — 500 000 ₽
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Условия и тарифы

Начало

950 ₽ в месяц
Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,15%

минимум 300 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 400 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽

Если нужно больше

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

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