Отсрочка платежа для поставок из Китая под 0%
От 100 000 $
Поможем получить отсрочку на крупные поставки
До 120 дней
Заплатите за товар через полгода после отгрузки
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2 шага до поставок с постоплатой
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Расскажите, какие у вас договорённости с поставщиками, — мы постараемся улучшить условия поставки. Выберем стратегию лимита и финально определим сумму отсрочки.
Оформим заявку в Sinosure
Sinosure — это китайская государственная корпорация, которая застрахует поставщика от неоплаты с вашей стороны. В течение 21 рабочего дня Sinosure одобрит заявку и выдаст лимит.
Решим любую задачу
с внешней торговлей
Организуем оптовые закупки под ключ
Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:
- Вся операционка — на нас: от поиска поставщика до доставки на ваш склад
- Белая доставка: оформим все документы
для таможни
Минимальная стоимость партии товаров — 500 000 ₽
Условия и тарифы
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