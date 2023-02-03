Определение термина "Адаптация"

Адаптация

(от лат. adaptatio — приспособление) — приспособление экономической системы и ее отдельных субъектов, работников, к изменяющимся условиям внешней среды, производства, труда, обмена, жизни. Например, при переходе от централизованной экономики к рыночной необходима адаптация предприятий и их работников к рыночной среде и к рыночным отношениям. Способность системы, организации или отдельного человека приспосабливаться к различным условиям окружающей среды называют адаптивностью.