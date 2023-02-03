Определение термина "Агентское вознаграждение"

Агентское вознаграждение

получаемая агентом плата за выполняемые им посреднические агентские услуги, осуществляемая фирмой, лицом, нанявшим агента (принципалом). Размер А.В., как правило, зависит от выполняемых агентом поручений. Вознаграждение торговых агентов назначается обычно в процентах от выручки за проданный товар или услугу.