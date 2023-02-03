Агентство

1) представительство, отделение более крупного учреждения, предприятия, фирмы, ведающее их делами в данном регионе и выполняющее определенный круг их Поручений. Например, фирма может иметь А., способствующее распространению и продаже ее продукции; 2) учреждение, выполняющее определенную государственную, общественную, социальную функцию. В качестве примера можно назвать рекламные А., А. по охране прав потребителей, творческие А.