Определение термина "Агрессивные ценные бумаги"

Агрессивные ценные бумаги

ценнйе бумаги, обещающие быстрый рост вложенного в них капитала: акции, облигации, курс которых может значительно повыситься согласно наблюдаемой конъюнктуре фондового рынка, тенденциям, прогнозам. А.Ц.Б. обычно приобретаются в расчете на получение значительной прибыли, однако их покупка сопровождается значительным риском.