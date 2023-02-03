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Определение термина "Агрессивные ценные бумаги"

Агрессивные ценные бумаги -
ценнйе бумаги, обещающие быстрый рост вложенного в них капитала: акции, облигации, курс которых может значительно повыситься согласно наблюдаемой конъюнктуре фондового рынка, тенденциям, прогнозам. А.Ц.Б. обычно приобретаются в расчете на получение значительной прибыли, однако их покупка сопровождается значительным риском.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Агрессивные ценные бумаги: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка