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Определение термина "Акцептная форма расчетов"

Акцептная форма расчетов -
одна из форм безналичных расчетов, при которой поставщик выписывает товарные и расчетные документы и представляет их в свой банк на инкассо. Банк поставщика пересылает документы банку плательщика, который их оплачивает при условии акцепта (согласия) плательщика. В нашей стране такая форма расчетов применяется с 30-х годов. В современных условиях она используется при наличии соответствующего договора между организациями на ведение такой формы безналичных расчетов, при согласии банков, обслуживающих эти организации.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акцептная форма расчетов -
распространенная форма безналичных расчетов между поставщиком товара и его покупателем, плательщиком. Поставщик выписывает счет-фактуру и платежные документы в четырех экземплярах и сдает их на инкассо в свой банк. Банк поставщика отсылает первые три экземпляра документов в банк плательщика, где они используются следующим образом: первый экземпляр остается в банке, второй — после оплаты счета возвращается в банк поставщика для передачи последнему при выдаче ему выписки из расчетного счета, третий — выдается плательщику. Платежные требования оплачиваются с согласия (акцепта) плательщика. Плательщик может отказаться от акцепта требований поставщика полностью или частично в случаях: предъявления требования за незаказанные товары или за непредусмотренные договором услуги; отгрузки товара по ненадлежащему адресу; досрочной поставки товара без согласия покупателя; недоброкачественности, некомплектности товара, его несоответствия стандартам полностью или частично; предъявления счета на фактически неотгруженный покупателю товар; переадресования товара в пути следования; арифметических ошибок в счете.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акцептная форма расчетов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка