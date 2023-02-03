Определение термина "Акцептная форма расчетов"

Акцептная форма расчетов

распространенная форма безналичных расчетов между поставщиком товара и его покупателем, плательщиком. Поставщик выписывает счет-фактуру и платежные документы в четырех экземплярах и сдает их на инкассо в свой банк. Банк поставщика отсылает первые три экземпляра документов в банк плательщика, где они используются следующим образом: первый экземпляр остается в банке, второй — после оплаты счета возвращается в банк поставщика для передачи последнему при выдаче ему выписки из расчетного счета, третий — выдается плательщику. Платежные требования оплачиваются с согласия (акцепта) плательщика. Плательщик может отказаться от акцепта требований поставщика полностью или частично в случаях: предъявления требования за незаказанные товары или за непредусмотренные договором услуги; отгрузки товара по ненадлежащему адресу; досрочной поставки товара без согласия покупателя; недоброкачественности, некомплектности товара, его несоответствия стандартам полностью или частично; предъявления счета на фактически неотгруженный покупателю товар; переадресования товара в пути следования; арифметических ошибок в счете.