Аккредитив

(от лат. accredo — доверяю) — денежное обязательство банка, выставляемое на основании поручения его клиента в пользу клиента иногороднего банка. Суть аккредитивной формы расчетов заключается в том, что плательщик поручает своему банку произвести платеж в месте нахождения поставщика. При этом плательщик представляет в банк заявление на открытие А. По усмотрению покупателя А. может быть открыт по почте или телеграфу. В отечественной практике А. применяются довольно редко с целью гарантирования платежей поставщиком и занимают незначительное место в безналичном платежном обороте. Существуют следующие виды А.: покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные).; отзывные или безотзывные. Для учета А. используется счет 55 «Специальные счета в банках». На сумму выставленных А. производится запись по дебету счета 55 и кредиту счетов: 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 90 «Краткосрочные кредиты банков» и других подобных счетов. Принятые на учет по счету 55 средства в виде А. списываются по мере их использования (согласно выпискам банка), как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Неиспользованные средства в виде А. после восстановления банком на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются по кредиту счета 55 и корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет». Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по каждому выставленному предприятием А.