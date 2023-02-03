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Определение термина "Аккредитив"

Аккредитив -
(от лат. accredo — доверяю) — денежное обязательство банка, выставляемое на основании поручения его клиента в пользу клиента иногороднего банка. Суть аккредитивной формы расчетов заключается в том, что плательщик поручает своему банку произвести платеж в месте нахождения поставщика. При этом плательщик представляет в банк заявление на открытие А. По усмотрению покупателя А. может быть открыт по почте или телеграфу. В отечественной практике А. применяются довольно редко с целью гарантирования платежей поставщиком и занимают незначительное место в безналичном платежном обороте. Существуют следующие виды А.: покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные).; отзывные или безотзывные. Для учета А. используется счет 55 «Специальные счета в банках». На сумму выставленных А. производится запись по дебету счета 55 и кредиту счетов: 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 90 «Краткосрочные кредиты банков» и других подобных счетов. Принятые на учет по счету 55 средства в виде А. списываются по мере их использования (согласно выпискам банка), как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Неиспользованные средства в виде А. после восстановления банком на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются по кредиту счета 55 и корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет». Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по каждому выставленному предприятием А.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Аккредитив -
"(от лат. accredo — доверяю) — 1) денежный документ, содержащий поручение о выплате определенной суммы денег физическому или юридическому лицу в соответствии с условиями, указанными в документе. Денежные аккредитивы являются именными; они позволяют получить указанную в аккредитиве сумму полностью или частями в течение определенного периода времени; 2) см. АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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