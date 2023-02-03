Определение термина "Алтын"

Алтын

старинная русская счетно-денежная единица. С XVII в. алтыном стали называть монету, которая по стоимости приравнивалась к шести московским деньгам — серебряным монетам, имевшим хождение в московском княжестве. Позже так стала называться монета достоинством в 3 копейки. Такое название этой монеты встречается в разговорной речи и в настоящее время.