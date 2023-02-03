Определение термина "Андеррайтер"

Андеррайтер

"(англ. underwriter — подписчик) — 1) маклер по операциям с ценными бумагами; 2) в банковской деятельности, на рынке ценных бумаг: физическое или юридическое лицо, гарантирующее эмитенту акций или других ценных бумаг их размещение на рынке на согласованных условиях за специальное вознаграждение; 3) в страховании: юридическое лицо, являющееся ответственным за заключение страховых (перестраховочных) контрактов и формирование портфеля страховых обязательств; осуществляет подписку страхового полиса или принимает на себя страховой риск. "