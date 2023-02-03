Определение термина "Английский аукцион"

Английский аукцион

аукцион, основывающийся на установлении минимальной цены в качестве отправной, базисной для дальнейших торгов, в процессе которых запрашиваемая цена постепенно увеличивается. Итоговая цена формируется в ходе торга как последняя максимальная цена, предложенная покупателями.