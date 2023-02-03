Определение термина "Арбитраж"

Арбитраж

(франц. arbitrage) — 1) способ разрешения споров посредством обращения спорящих сторон к независимым арбитрам, выполняющим роль судей-экспертов. Арбитры либо избираются самими спорящими, либо назначаются по взаимному согласию, либо назначаются в порядке, установленном законом; 2) государственные органы, учрежденные для разрешения хозяйственных споров между предприятиями, организациями, учреждениями, а также исков в связи с невыполнением договоров.