Определение термина "Арест на вклад"

Арест на вклад

приостановка операций по выдаче денег со счета вкладчика. Может быть наложен только по постановлению суда, органов предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве делам, а также в других, предусмотренных законом случаях. Арест на вклад накладывается по письменному требованию судебного или следственного органа с указанием, что оно предъявляется в соответствии с постановлением, вынесенным по указанному выше делу. Об аресте на вклад делается отметка в лицевом счете вкладчика.