Определение термина "Аргументарий"

Аргументарий

"документация, предоставленная в распоряжение продавца товаров или услуг и содержащая полный набор доводов, способных склонить к покупке данного товара, а также ответы на возражения, которые можно ожидать от потенциального покупателя; используется как метод борьбы за рынок. "