Определение термина "Артель"

Артель

добровольное, обычно временное, объединение физических лиц (граждан) для совместного выполнения работ, осуществления трудовой деятельности на коллективных началах. Имущество А., кроме паевых взносов, является единой неделимой коллективной собственностью. Известны, например, А. старателей по добыче золота, А. строителей и др.