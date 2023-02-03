Государственный долг

сумма задолженности государства по выпущенным и непогашенным государственным займам (включая начисленные по ним проценты). В зависимости от рынка размещения, валюты займа и других характеристик Г.Д. подразделяется на внутренний и внешний. Состоит из задолженности центрального правительства (основная часть долга), местных органов власти, государственных предприятий.