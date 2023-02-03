Определение термина "Аусн"

Аусн

налоговый режим, при котором предприниматель делегирует расчёт налогов ФНС, сдаёт минимум отчётности и освобождается от уплаты некоторых налогов и страховых взносов. Это экспериментальный налоговый режим, поэтому сейчас его тестируют только в четырёх субъектах РФ — в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.