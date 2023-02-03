Определение термина "Аутсайдер"

Аутсайдер

1) компания, предприятие какой-либо отрасли производства, не входящее в монополистическое объединение предпринимателей данной отрасли, т.н. (дикая, посторонняя, занимающая на рынке данного товара одно из замыкающих мест по основным показателям); 2) лицо, спекулирующее на бирже, но не постоянно; биржевой спекулянт-непрофессионал; 3) «изобретатель со стороны» (не являющийся служащим данного предприятия); 4) брокер, не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение на работу в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы.