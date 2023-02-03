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Определение термина "Аутсайдер"

Аутсайдер -
1) компания, предприятие какой-либо отрасли производства, не входящее в монополистическое объединение предпринимателей данной отрасли, т.н. (дикая, посторонняя, занимающая на рынке данного товара одно из замыкающих мест по основным показателям); 2) лицо, спекулирующее на бирже, но не постоянно; биржевой спекулянт-непрофессионал; 3) «изобретатель со стороны» (не являющийся служащим данного предприятия); 4) брокер, не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение на работу в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Аутсайдер -
(англ. outsider — посторонний) — 1) компания, предприятие какой-либо отрасли производства, не входящее в монополистическое объединение данной отрасли, так называемая дикая компания, посторонняя, занимающая на рынке данного товара одно из замыкающих мест по основным показателям; 2) лицо, играющее на бирже, но не постоянно; биржевой спекулянт-непрофессионал; 3) брокер, не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение на работу в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Аутсайдер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка