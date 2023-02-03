Определение термина "Авария"

Авария

(от итал. avaria — повреждение, ущерб) — 1) происшествие на экономическом объекте, транспорте или на линиях коммуникации, представляющее угрозу жизни и здоровью людей либо приводящее к разрушению производственных помещений, повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции, а также к нарушению производственного процесса. Авария может являться страховым случаем или рисковым обстоятельством. Для выяснения фактов, обстоятельств и причин возникновения аварий, повлекших существенные материальные потери или приведших к гибели людей, создаются ведомственные или правительственные комиссии с привлечением компетентных органов, а также представителей страховой компании; 2) в морском праве: убытки, возникшие в связи с намеренно (общая авария) или ненамеренно (частная авария) нанесенным судну, грузу ущербом.