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Определение термина "Авария"

Авария -
(от итал. avaria — повреждение, ущерб) — 1) происшествие на экономическом объекте, транспорте или на линиях коммуникации, представляющее угрозу жизни и здоровью людей либо приводящее к разрушению производственных помещений, повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции, а также к нарушению производственного процесса. Авария может являться страховым случаем или рисковым обстоятельством. Для выяснения фактов, обстоятельств и причин возникновения аварий, повлекших существенные материальные потери или приведших к гибели людей, создаются ведомственные или правительственные комиссии с привлечением компетентных органов, а также представителей страховой компании; 2) в морском праве: убытки, возникшие в связи с намеренно (общая авария) или ненамеренно (частная авария) нанесенным судну, грузу ущербом.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Авария -
(итал. avaria — повреждение, ущерб) 1) выход чего-либо из строя, нарушение нормального ритма работы; 2) в морском праве — убытки, возникшие в связи с намеренно (общая А.) или ненамеренно (частная А.) нанесенным судну, грузу ущербом.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Авария: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка