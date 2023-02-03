Определение термина "Аварийный взнос"

Аварийный взнос

денежная сумма, которую вправе истребовать судовладелец или другое лицо по его поручению с владельца перевозимого судном груза в качестве обеспечения уплаты его доли в общеаварийных расходах. Взнос также может быть внесен страховщиком судна.