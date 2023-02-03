Определение термина "Авераж"

Авераж

"(от англ. averaging — усреднение) — стратегия биржевой игры, состоящая в ""растянутой"" по продолжительности, последовательной, проводимой через определенные промежутки времени покупке (или продаже) акций конкретного выпуска по мере изменения их курса. В результате применения авеража средняя цена, по которой производилась покупка или продажа акций, изменяется в соответствии с движением рыночной конъюнктуры, то есть усредняется. Клиенту, использующему авераж, брокеры обычно предоставляют льготы как постоянному клиенту."