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Определение термина "Авераж"

Авераж -
"(от англ. averaging — усреднение) — стратегия биржевой игры, состоящая в ""растянутой"" по продолжительности, последовательной, проводимой через определенные промежутки времени покупке (или продаже) акций конкретного выпуска по мере изменения их курса. В результате применения авеража средняя цена, по которой производилась покупка или продажа акций, изменяется в соответствии с движением рыночной конъюнктуры, то есть усредняется. Клиенту, использующему авераж, брокеры обычно предоставляют льготы как постоянному клиенту."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Авераж -
(англ, average — средний) — стратегия игры на бирже, состоящая в последовательной покупке или продаже акций конкретного выпуска через определенный промежуток времени по мере изменения их курса. Клиенту в таком случае предоставляются определенные льготы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Авераж: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка