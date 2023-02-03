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Определение термина "Бухгалтерский учет"

Бухгалтерский учет -
система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, фирм, проводимая по принятым правилам с использованием установленных форм документов. Одной из основных задач бухучета является составление бухгалтерских балансов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Бухгалтерский учет -
система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных данных о его деятельности. Объектами изучения Б.У. являются средства, их движение в процессе производства и обращения, а также источники их образования и использования. Метод Б.У. представляет собой способ познания и отражения предмета Б.У. и складывается из следующих элементов: документации, инвентаризации, оценки, калькуляции счета, двойной записи, бухгалтерского баланса и отчетности. Предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами, независимо от их подчиненности и форм собственности (включая предприятия с иностранными инвестициями), учреждения и организации, основная деятельность которых финансируется за счет средств бюджета, обязаны вести Б.У своего имущества и хозяйственной деятельности на основе натуральных измерителей в обобщенном денежном выражении путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения. Главными задачами Б.У. являются: обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами: в хозяйственно-финансовой деятельности — выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов, формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия, учреждения, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами. Предприятия, учреждения, осуществляя организацию Б.У., самостоятельно устанавливают организационную форму бухгалтерской работы, определяют форму и методы Б.У, основываясь на действующих формах и методах, при соблюдении общих методологических принципов, разрабатывают систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. При ведении Б.У. предприятием должно быть обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики (методики) отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, определенной i исходя из правил, приведенных в «Положении о бухгалтерском учете и отчетности и Российской Федерации», и условий хозяйствования. Изменение учетной политики по сравнению с предыдущим годомдолжно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности: полнота отражения в учете за отчетный период (месяц, квартал, год) всех хозяйственных операций, осуществленных в этом периоде, и результатов инвентаризации имущества и обязательств: правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам: разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальных вложений: соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца. Ответственность за организацию Б.У. несет руководитель предприятия, организации. Б.У. на предприятии, в учреждении осуществляется бухгалтерией предприятия, учреждения, являющейся его самостоятельным структурным подразделением, или централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер предприятия, учреждения назначается или освобождается от должности приказом руководителя предприятия и подчиняется непосредственно ему. Главный бухгалтер несет ответственность за соблюдение общих методологических принципов Б.У., обеспечивает контроль и отражение на счетах Б.У. всех осуществляемых предприятием, учреждением хозяйственных операций, предоставление оперативной информации, составление бухгалтерской отчетности и др.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Бухгалтерский учет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка