Определение термина "Автономные капиталовложения"

Автономные капиталовложения

"часть общих капиталовложений, определяемая не микроэкономическими факторами, например получением прибыли на конкретном предприятии, а макроэкономическими. Эти капиталовложения в отличие от индуцированных относят к государственным капиталовложениям, имеющим целью стабилизировать процесс экономического развития или поддержать ""прорывные"" направления техники и технологии. Часто затраты на ""прорывные"" технологии позволяют себе и крупнейшие фирмы."