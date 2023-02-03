Ажиотаж

"(от франц. agiotage — возбуждение) — рыночная горячка, обусловленная резкими изменениями конъюнктуры, спроса и предложения, цен товаров, курса ценных бумаг, валютного курса. Связан с возможностью получения быстрой и большой прибыли, а также возникновения значительных потерь. Может быть искусственно организованным и не иметь объективной экономической основы, например ажиотажный спрос. "