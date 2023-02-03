Определение термина "Ажур"

Ажур

соответствие данных аналитического и синтетического учета, складского и бухгалтерского учета, остатков и оборотов по счетам синтетического учета, выведенных в Главной книге, балансовым остаткам. В общем виде — полное соответствие данных текущего бухгалтерского учета и отчетности, т.е. состояние бухгалтерского учета, когда все счетные записи делаются в день совершения хозяйственных операций; в более широком смысле - когда учетно-вычислительные операции выполняются в установленные сроки.