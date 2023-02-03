Определение термина "Баланс бухгалтерский"

Баланс бухгалтерский

документ бухгалтерского учета, представляющий совокупность показателей, обрисовывающих картину финансового и хозяйственного состояния фирмы на определенную дату, чаще всего — на конец или начало календарного периода. Баланс состоит из двух частей (таблиц). Активы баланса отражают состав и размещение хозяйственных средств фирмы, а пассивы баланса — источники образования этих средств и их целевое использование. Актив баланса в сумме равен его пассиву.